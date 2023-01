La possible trampa que l’autopista té controlada

Si a algun usuari li ha passat pel cap que amb la nova modalitat de lectura de matrícules de l’autopista pot fer trampa i moure’s de forma gratuïta cap a Terrassa que s’ho tregui del cap. La concessionària ho té controlat, els mecanismes de reprovació activats i el càstig per a qui ho pugui arribar a fer seria quedar fora d’aquest registre, de manera que perdria la possibilitat de fer-ne ús per a la gratuïtat de l’anomenada ronda de Manresa.

Ens expliquem. Des de dilluns passat, primer dia laborable de l’any, ja està activat el nou dispositiu que permet vehicles de classe 2 utilitzar la C-16 gratuïtament, sense necessitat de teletac (aquesta és la novetat), entrant a l’accés de Sant Vicenç/Castellbell i circulant en sentit nord (Manresa-Sant Fruitós) i a l’inrevés. Perquè així sigui, tal i com ha anat informant aquest diari, l’usuari ha de fer un registre previ de la matrícula del seu turisme (o de més d’un) mitjançant la web d’Autema. Regió7 ja va explicar dilluns passat que, efectivament, el sistema s’havia posat en marxa i constatat que funcionava correctament amb dos vehicles diferents sense teletac i prèviament registrats. A la barrera lateral del peatge s’han habilitat i senyalitzat dos passos específics en cada sentit (d’entrada i de sortida) que és per on han de passar els vehicles que estan habilitats per fer ús d’aquest sistema perquè han formalitzat aquest registre. Una càmera en fa lectura i, si és correcte, automàticament alça la barrera.

Si un conductor fa el frau, se’l detectarà, se li enviarà un correu a l’adreça d’usuari per requerir-li el pagament i, si no el fa, se’l donarà de baixa del registre

Quina és, doncs, la temptació que algun usuari pot tenir? Com es deia, aquest sistema només és vàlid per circular gratuïtament en sentit nord. Cap al sud (direcció Terrassa) hi ha descomptes importants però no totals i, a més, perquè s’apliquin cal que l’usuari dugui teletac (si no en porta se li carrega l’import íntegra). En aquest cas, el registre de matrícula no val.

El fet és que quan un conductor entra a l’autopista C-16 en aquesta barrera gràcies a la lectura de matrícula prèviament registrada (i que, a diferència del teletac, no està associada a cap compte corrent d’on es pugui fer el cobrament automàtic), l’usuari no té cap obstacle físic que l’impedeixi dirigir-se cap al sud, la qual cosa suposaria fer ús sense haver pagat d’aquest tram (que no és gratuït).

Segons ha explicat el Departament de Territori a consulta de Regió7, aquesta possible trampa Autema la té prevista i regulada per evitar que passi o, si més no, que un conductor la repeteixi.

Segons han concretat aquestes fonts, els dispositius instal·lats al llarg del recorregut detecten que un vehicle ha superat aquesta barrera pel sistema de registre i que està circulant de manera incorrecta en sentit Terrassa. Quan es detecta aquest frau, el que fa Autema és enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic que l’usuari ha hagut de facilitar quan va haver de donar-se d’alta a la web de la concessionària de l’autopista per poder fer el registre de matrícula. En aquest mail es comunica la infracció al conductor i se l’insta a fer-ne el pagament. Si no el fa efectiu en un temps prudencial, se'l dona de baixa del sistema i, per tant, no podrà seguir disposant d’aquesta opció per a la ronda nord.

Cal recordar que aquesta ronda gratuïta és només per a turismes, furgons i furgonetes. i que és vigent totes les hores del dia de dilluns a divendres laborables des d’aquest accés de Sant Vicenç/castellbell. En canvi, en els trajectes des d’aquest peatge cap a Terrassa (i a l’inrevés) el que s’apliquen son descomptes importants (que s’incrementaran aquest trimestre) però no del 100%, i a més són en unes franges horàries del dia, les considerades punta (de 7:30 a 10:30h i de 5 a 9 de la tarda). I cal insistir que per accedir a aquestes bonificacions no serveix el registre de matrícules (és, per tant, obligat dur teletac).