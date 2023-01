El món al revés a la C-16: motos que paguen quan els cotxes passen gratis

La gratuïtat de l'anomenada ronda de Manresa per l'autopista és un camp vetat a les motos. I el motiu és essencialment tècnic, segons argumenten fonts de la Conselleria de Territori de la Generalitat, que és qui des del 2016 promou aquests descomptes, conjuntament amb la concessionària Autema. Ni amb les novetats introduïdes aquest 2023 (els sistema automàtic de lectura de matrícules, previ registre), els vehicles de dues rodes no s’hi han incorporat. Sí que disposen de bonificacions, però no d’aquesta gratuïtat.

Fonts del departament ha argumentat que la gratuïtat de la ronda Manresa ha estat sempre lligada a la categoria tarifària de vehicles de classe II (turismes, furgons i furgonetes), i que això es deu al fet que les motos només porten matrícula a la part del darrera, la qual cosa dificulta la detecció de l’itinerari i recorregut que puguin fer, en base al qual s’estableix si compleix o no el requisit de la gratuïtat (destria si prové o es dirigeix en direcció nord, o si ho fa des de Terrassa).

Usuaris de motos consideren «un greuge» no poder circular de franc pel tram bagenc de la C-16

Malgrat fins a aquest any no ha funcionat el registre de matrícula com a mètode automàtic per passar la barrera, la seva captació sí que era ja un element bàsic per als mecanismes d’aplicació de la gratuïtat.

Tanmateix, les mateixes fonts remarquen que a totes les autopistes de la Generalitat de Catalunya hi ha una tarifa específica per a motocicletes, «que en el cas de la C-16 és el 50% més econòmica que la d’un vehicle tipus turisme» i que, addicionalment, si la moto porta teletac, «encara que no tingui gratuïta la ronda de Manresa, pot gaudir d’una bonificació a la barrera lateral del 41%».

Usuaris de motos de les comarques centrals lamenten «el greuge» que pateixen al no poder circular de franc per l’autopista C-16 respecte els conductors de turismes i altres vehicles que si que ho poden fer si la utilitzen com a ronda, en el tram entre Sant Fruitós i Sant Vicenç. «Històricament, les motos hem estat les grans oblidades», apunta el responsable de comunicació de Moto Club Manresa, Roger Puig, i recorda que l’equiparació amb altres vehicles en qüestions com aquesta «són reivindicacions històriques».

Puig assenyala que els motoristes, especialment els que condueixen motos de carretera, tenen «un handicap» com a usuaris de certes vies de comunicació com les autopistes en el seu dia a dia i per anar a treballar. Sosté que «en comparació amb vehicles més pesants, tant el desgast que les motos generen a la via com la contaminació són molt menors», i en aquest sentit «no entenem que les condicions de circular per aquestes vies no siguin com a mínim iguals». Diu que la no gratuïtat al tram de ronda de la C-16 «és bastant flagrant», perquè ho considera «un agreujant que no té sentit».

Ara bé, fora del seu ús a nivell particular i quotidià, Puig diu que clubs com el seu defugen les autopistes, que «no són atractives» per a les sortides que organitzen, «amb una filosofia més romàntica de fer travesses de cap de setmana en carreteres secundàries». El mateix diu Miquel Jorba, cap de rutes de Búfalos Bages Moto Grup, un col·lectiu d’aficionats a les motos que es troben per fer sortides. «Són rutes per passejar, veure paisatges i disfrutar del camí, i això l’autopista no ens ho permet», apunta, de manera que «no hi passaríem encara que fos gratis». També són amants de les carreteres secundàries els més de 3.500 socis de Clàssics Motor Club del Bages. El seu gerent, Roger Grandia, explica que circulen per aquestes vies perquè el que volem és disfrutar d’aquests vehicles». Per això, per a les activitats com a club, no van mai per autopista ni pel túnel del Cadí, sinó que busquen alternatives com la rura per Coll de Pal.