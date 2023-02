L’entitat Horizon for Sirians, presidida per l’artesenc d’origen sirià Joan Babeli, ha posat en marxa una campanya solidària per recollir material i donatius pels damnificats del terratrèmol que el 6 de febrer va afectar Síria i Turquia. Un grup de voluntaris s’encarrega de rebre les donacions que tenen com a punt de recollida l’antic l’escorxador d’Artés, on hi ha l’Ateneu, amb l’objectiu de fer un enviament d’ajuda humanitària a la zona afectada. La campanya es clourà el 26 de febrer amb un acte lúdic a Cal Sitges i, posteriorment, es farà arribar el material a Síria.

L’onada de solidaritat arreu del món per intentar ajudar els damnificats del terratrèmol de l’Orient Mitjà ha arribat al Bages. La campanya d’Horizon for Sirians fa una crida per tal de recollir roba d’abric, des de mitjons fins a anoracs, calçat, mantes, sacs de dormir, tendes de campanya, aliments en conserva, medicaments i material sanitari. La iniciativa, que s’allargarà durant tota la setmana vinent, ja ha recollit un gran volum de material que ha arribat els darrers dies des de diferents punts del país com l’Escala, Santa Coloma de Farners, Sant Sadurní d'Anoia, Calafell o Platja d’Aro. Tot el material recollit es farà arribar fins a Síria un cop finalitzi la campanya. Totes les persones, empreses i col·lectius interessats poden portar el material al punt de recollida d’Artés de dilluns a divendres, de 10 del matí a 12 del migdia, o de 4 a 6 de la tarda, i els dissabtes i diumenges, de 10 a 12. També es poden fer donatius econòmics a través del compte d’Horizon for Sirians: ES52 3025 0014 0314 0008 9690. Un acte de cloenda lúdic i solidari El diumenge 26 de febrer, a partir de les 5 de la tarda a Cal Sitges d'Artés, es farà un acte final de la campanya solidària públic i lúdic, on encara s’acceptaran donacions, i comptarà amb els parlaments del president d’Horizon For Syrians, Joan Babeli i explicarà les darrers notícies que li arriben de Síria, on ha perdut alguns dels seus familiars, i de representants de l’Ajuntament d’Artés. També hi haurà les actuacions d’Oyuna Baturova Grup i de Rebel Legions, de la saga d’Star Wars. La campanya solidària impulsada per Horizon for Sirians, una organització que va néixer fa 4 anys per ajudar nens sirians a camps de refugiats, compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Artés, que ha cedit l’espai per fer la recollida, la Caravana musical per la pau, el secretariat de les ADF de Catalunya i CC ONG Ayuda al Desarrollo.