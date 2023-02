«El terratrèmol a Síria ha estat una desgràcia sobre una altra desgràcia»

El veí d’Artés d’origen sirià Joan Babeli (Alep, 1962) té constància, fins ara, de la pèrdua de cinc familiars al terratrèmol que aquest dilluns va sacsejar Síria i Turquia. L’activista bagenc, que va crear fa quatre anys l’associació Horizon for Syrians per ajudar nens sirians a camps de refugiats, explica la dura situació que viuen els supervivents de la tragèdia, que deambulen pels carrers amb temperatures extremes. «Hi ha molta desesperació», assegura.

«El patiment humà és extrem, està nevant i les temperatures de l’hivern allà són molt dures», explica. A la ciutat d’Alep la gent «està desconnectada i voltant pels carrers perquè els edificis tenen el perill de caure i no crec que puguin tornar tan fàcilment a casa», diu. En un país que està molt castigat pels efectes de la guerra els últims llocs que queden a la població on refugiar-se són «el que queda de les mesquites i les esglésies».

Babeli va poder parlar amb alguns familiars el mateix dilluns, que li van narrar en primera persona la situació que estaven vivint, amb edificis que es desplomaven com castells de cartes. Explica que a la ciutat d’Alep haurien caigut una cinquantena d’edificis, molts dels quals, creu, «ja tenien l’estructura malmesa i ressentida a causa dels bombardejos». Segons Babeli, la situació de la població siriana ja era molt precària a causa de la guerra civil. «El drama ja era brutal», afirma, amb electricitat només durant dues hores al dia i problemes d’alimentació. Per això, el terratrèmol ha estat «una desgràcia sobre una altra desgràcia». La gent, diu, «ja tenia pocs mitjans i ara encara en té menys» i «hi ha molta desesperació».

L’activista bagenc viu amb «molta angoixa» la situació del seu país d’origen, on encara hi resideixen alguns dels seus familiars, «que no han tingut l’opció de marxar». A causa del terratrèmol haurien perdut la vida la dona i tres fills d’un seu nebot, a més d’un tiet. Lamenta també les dificultats que hi ha per enviar ajudes a Síria. «Jo continuo enviant el que puc, però és complicat perquè no hi ha sistema bancari i les ajudes humanitàries no arriben a la gent a causa de la corrupció. Amb la guerra hi ha molt injustícia». Afirma amb impotència que no sap què fer i estudia la possibilitat de canalitzar algun ajut a través la seva associació, «però si no tens via governamental no arribarà».

Joan Babeli fa més de 40 anys que va sortir de Síria, i es va establir a Catalunya. Ha posat les seves arrels a Artés, d'on fins i tot ha estat regidor a l'Ajuntament, i és una persona molt coneguda al poble. Tot sovint promou iniciatives de caire social, cultural i humanitari per ajudar el seu poble natal.