L'Ajuntament de Cardona ha aconseguit mobilitzar en els últims cinc anys per al lloguer prop d’una cinquantena d'habitatges que estaven desocupats i fora dels circuïts del mercat. Una activació que ha tingut com a pont l'Oficina Local d'Habitatge, que el consistori va engegar el 2018.

En concret, s’ha consolidat una cartera de 45 habitatges, dels quals 33 estan llogats. El consistori ha anunciat que properament s’obrirà el termini per sol·licitar ajuts de lloguer i rehabilitació, amb imports de fins a 3.000 euros.

La borsa de lloguer de Cardona, servei que es proporciona des de l’Oficina Local d’Habitatge, pretén assolir un doble objectiu: donar sortida a un nombre més que significatiu de pisos buits, sobretot al nucli antic i a la Coromina, i aconseguir així una oferta prou nombrosa, atractiva i assequible perquè els joves disposin d'habitatge per quedar-se al municipi i també captar famílies que ajudin a redreçar una dinàmica poblacional que des de fa anys va a la baixa. Es vol ajudar els qui busquen pis a trobar-ne a un preu assequible i, per altra banda, oferir tota una cobertura legal als propietaris per posar el pis dins del mercat de lloguer.

En aquest sentit, per aquest any 2023 s’ha previst la bonificació de l’IBI per a propietaris de pisos que dipositin el seu pis al mercat de lloguer local, així com la consolidació dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.

El servei es va impulsar el 2018 partint d'una diagnosi prèvia exhaustiva sobre la situació de l'habitatge al municipi, que va permetre fer aflorar que el ventall d'habitatges que podrien estar disponibles era prou ampli, malgrat això no es reflectia en absolut en el mercat. Quan es va posar en marxa la iniciativa no arriba a la desena el nombre de pisos a Cardona que formalment estaven al mercat del lloguer, la qual cosa provocava no només que l'oferta fos escassa, sinó que, a més, els situava en uns preus excessius, malgrat que la diagnosi feta pel consistori mostrava que n'hi havia més d'un centenar en condicions per ser habitats i amb els seus propietaris disposats a llogar-los. Per aquest motiu, es considera molt positiu que en aquest període de temps ja hi hagi hagut una quarantena llarga de propietaris que, a través de l'Oficina, hagin posat ja a lloguer un pis, bona part dels quals estan habitats.

Per reforçar aquest servei, a mitjan 2021 el consistori va activar un portal web (www.cardonahabitatge.cat) on s'inclouen tots els serveis que ofereix l'Oficina Local d'Habitatge, així com la borsa de pisos i cases que ha creat el municipi. Amb aquesta eina, l'Ajuntament ha generat una plataforma on llogaters, propietaris i particulars poden tenir tota la informació amb la major accessibilitat per viure a Cardona. L’habitatge ha estat una de les gran prioritats del consistori cardoní en els últims mandats amb el propòsit de fer-ne augmentar l'oferta aconseguint fer-ne aflorar de ja existent però que estava inutilitzat i creant-ne de nou; fomentant-ne la rehabilitació i el lloguer.