L’alcalde d’Avinyó, Eudald Vilaseca, tornarà a encapçalar la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a les properes eleccions municipals del 28 de maig. D’aquesta manera, es converteix en un dels batlles amb més trajectòria a la comarca del Bages que ha anunciat que aspirarà a la reelecció, després de sumar tres mandats al capdavant del consistori avinyonenc.

El grup municipal d’Esquerra Avinyó ha escollit de nou Eudald Vilaseca com a cap de llista dels respublicans al municipi bagenc. Segons han informat des de la formació, la candidatura dels republicans a Avinyó té per objectiu «consolidar els projectes de transformació municipals que des del govern actual s’estan duent a terme i iniciar noves accions per fer un pas més en la millora de la qualitat de vida dels avinyonencs i avinyonenques».

D’aquesta manera, el batlle republicà aspirarà al seu quart mandat, després de 12 anys al capdavant del consistori avinyonenc amb tres governs amb majoria. Eudald Vilaseca, va accedir a l’alcaldia el 2011, després de quatre anys com cap de l’oposició, quan els republicans van guanyar per primer cop les eleccions al municipi i van obtenir 6 dels 11 regidors de l’Ajuntament, la qual cosa va deixar CiU a l’oposició amb 5 representants.

En les eleccions del 2015, ERC va revalidar i ampliar la majoria absoluta obtinguda el 2011, amb 7 regidors al govern i 4 a l’oposició. Actualment, els republicans governen a l’Ajuntament d’Avinyó amb una àmplia majoria després que als comicis del 2019 aconseguissin 9 regidors, enfront dels 2 que va obtenir Junts, que és a l’oposició.

Eudald Vilaseca és professor de Química a la Universitat de Barcelona i compagina la docència i la recerca amb l’alcaldia del municipi. La promoció turística i econòmica i l’aposta per les energies renovables són alguns dels principals aspectes que ha afrontat l’Ajuntament d’Avinyó amb Vilaseca al capdavant.