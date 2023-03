Sant Vicenç tindrà el 2025 passos soterrats que salvaran les dues estacions de tren

Sant Vicenç de Castellet tindrà en un termini d’uns dos anys i mig dos passos soterrats que es construiran gairebé en paral·lel en el temps i que permetrà que els vianants puguin salvar pel centre la barrera que ara suposen les dues línies ferroviàries que travessen el nucli urbà. Això serà possible després que aquest dimarts s’hagi anunciat que la Generalitat de Catalunya ha adjudicat la redacció del projecte executiu per a la construcció el pas inferior i el tancament tarifari de l’estació de Ferrocarrils. El contracte de serveis amb l’enginyeria que haurà de redactar el projecte estableix un termini de 23 setmanes per tenir el projecte a punt.

Els passos donaran continuïtat a la trama urbana i potenciar el poble com a intercanviador ferroviari

Les millores a l’estació de FGC coincideixen amb l’anunci fet fa tot just un mes i mig del projecte de rehabilitació integral de l’estació de Renfe, que també inclou com a peça clau la construcció d’un pas soterrat. Aquestes dues inversions es plantegen alhora i permetran solucionar els problemes d’accessibilitat i connexió per als vianants entre les diferents zones del nucli urbà de Sant Vicenç de Castellet, que queden fragmentades per ambdues infraestructures viàries. Al mateix temps, facilitaran una connexió ràpida a peu entre totes dues estacions.

L’avantprojecte preveu que el termini d’execució per fer realitat les obres sigui de set mesos amb un pressupost d’1,6 milions d’euros

El projecte a l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat preveu la construcció d’un pas inferior sota les vies de 3x3 metres amb un sistema d’execució que combinarà la formació d’un calaix empès des del costat est i un tram a cel obert. Per accedir al pas inferior s’habilitaran rampes i escales acabades amb material antilliscant que conformaran un espai central enjardinat amb nova il·luminació. En paral·lel, també es preveu fer un tancament exterior que faciliti l’entrada i sortida de la instal·lació amb bitllet, i es treballa perquè l’edifici interior integri les màquines de validació dels tiquets. El termini d’execució de les obres seria de set mesos amb un pressupost d’1,6 milions d’euros, que es concretarà un cop estigui redactat el corresponent projecte executiu.

Millora de la mobilitat

L’Ajuntament ha rebut amb satisfacció la notícia, després d’haver plantejat aquesta necessitat a Ferrocarrils. El consistori destaca la importància de fer realitat les millores a les dues estacions de tren que travessen el municipi en què s’habilitaran dos nous passos ciutat.

En el cas del de Renfe, el projecte del qual es va presentar a principis de febrer, serà una realitat a mitjans de l’any 2025. Els treballs, que tindran una durada de 20 mesos, és previst que comencin l’any vinent, amb una inversió global de 7,5 milions d’euros.

El nou pas sota la Renfe, que enllaçarà el passeig Pau Casals i el carrer Mura, s’obrirà en un punt molt cèntric que permetrà anar d'una banda a l'altra sense necessitat de creuar per sobre les vies com passa ara amb els riscos que això comporta per als vianants. La nova infraestructura tindrà unes escales i un ascensor a l’accés nord, mentre que pel sud les persones usuàries hi accediran a través d’unes escales i una llarga rampa. En paral·lel, l’accés a l’estació quedarà centralitzat a través del vestíbul principal de l’edifici amb les mesures d’accessibilitat i de control pertinents.

Un intercanviador ferroviari

Com es deia anteriorment, a banda de facilitar la mobilitat interna al municipi, el nou pas subterrani permetrà també apropar les dues estacions ferroviàries del municipi, la de Renfe i la de Ferrocarrils, entre les quals hi ha una distància de tot just uns 200 metres, però que en realitat estan més allunyades per la complicada accessibilitat que tenen actualment. Això permetrà convertir el municipi en un futur intercanviador ferroviari de la comarca, ja que que facilitarà la connexió entre la línia de Renfe, que enllaça el Bages amb Barcelona pel Vallès, i la de Ferrocarrils, que ho fa pel Baix Llobregat.

Les obres també suposaran una millora del paviment de les andanes, que quedaran a nivell dels trens, i es renovarà tota la il·luminació, que serà de tecnologia LED. El projecte també contempla habilitar una zona de pàrquing dissuasiu.