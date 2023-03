L’espai cultural Fàbrica Vella de Sallent ha acollit aquesta setmana la segona edició de Frikibingo Rosie, un espectacle dedicat a l’alumnat de Secundària en què a través de la música i l’ús de les tecnologies es vol fomentar la coeducació i l’esperit crític sobre el contingut de les lletres d’algunes de les cançons més conegudes pel públic juvenil. Com a públic s’hi van congregar un centenar d’espectadors, entre els quals hi havia l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Llobregat de Sallent i el de 3r d’ESO de l’Institut Lacetània de Manresa.

A diferència de la primera edició, en aquesta ocasió l’espectacle va començar amb un bloc principalment lúdic, amb un bingo musical en què van sonar alguns dels èxits musicals més actuals, entre els quals hi havia cançons amb lletres masclistes. Durant el joc, i de forma simultània, s’anaven projectant en pantalla els videoclips d’aquests temes més controvertits. Aquestes imatges, posteriorment, donarien peu a una reflexió col·lectiva sobre els estereotips de gènere.

Tot seguit va ser el torn de la part més pedagògica, ja que a través d’una activitat interactiva a través d’una aplicació per a telèfons mòbils, els alumnes van haver de contestar una sèrie de preguntes que convidaven a reflexionar i a fomentar l’esperit crític, en especial pel què fa al consum de música.

Segons Frikibingo, el públic a qui va dirigit aquest espectacle "es troba en una franja d’edat en què la seva identitat personal s’està acabant de formar. Això vol dir que la música, per la força que té com a element de socialització, és una eina molt potent per a educar des de la diferència i per una igualtat real de drets i oportunitats entre dones i homes”.

Segons Frikibingo, l’interès d’altres centres educatius per aquesta proposta «evidencia que l’educació i la pedagogia són molt importants a l’hora de proporcionar eines al jovent per a reflexionar sobre la música des d’una perspectiva de gènere. També per a ajudar en la prevenció d’actituds i estereotips sexistes que puguin derivar en futures violències masclistes. Sense censura ni prohibicions, sinó amb pedagogia. Per això és tan important agrair l’assistència dels dos instituts».

FKB Rosie es tracta d’una coproducció de Frikibingo i Fàbrica Vella, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sallent.