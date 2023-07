Membres de l'assemblea d'Arran Manresa i del col·lectiu ecologista Crits de la Terra han intervingut al camp de golf La Roqueta, a Castellgalí, amb l'objectiu de denunciar el malbaratament d'aigua que suposa el golf enmig d'una de les pitjors sequeres de la història.

Els membres d'aquests dos col·lectius s'han mobilitzat la matinada de dissabte, obrint diverses rases sobre la gespa d'un dels forats del camp i plantant-hi una dotzena de plantes. Amb aquesta acció, segons afirmen, s'ha volgut assenyalar el cinisme, la hipocresia i irresponsabilitat que suposa continuar permetent l'oci del golf mentre els Països Catalans s'assequen i es posen en risc moltíssimes collites, i de retruc l’obtenció d’aliments.

Des d'Arran Manresa i Crits de la Terra destaquen que segons dades proporcionades per Ecologistes en Acció, es consumeixen més de 100.000 litres d'aigua al dia per mantenir la gespa que l'envolta un únic forat d'un camp de golf. Arran Manresa i Crits de la Terra recorden que l'estiu passat vam viure la pitjor sequera registrada a Europa en els últims 500 anys; i que recentment l'Observatori Europeu de la Sequera ha alertat que entre l'1 i el 10 de juny el 60% del territori espanyol va estar en condicions d'alerta vermella per la falta de precipitacions.

Un fet acompanyat de l'arribada de temperatures extremes de més de 40ºC en la primera onada de calor de l'estiu a l'Estat espanyol, "on cada dia es reguen 437 camps de golf, suposant un consum d'aigua superior al de les poblacions de Madrid i Barcelona sumades per a un entreteniment que gaudeix a penes un 0,6 % de la població", assenyalen els col·lectius que han reivindicat l'acció.

Amb l'acció, les assemblees d'Arran Manresa i Crits de la Terra reclamen també la democratització de la presa de decisions per afrontar l'emergència climàtica i una planificació del consum d'aigua i de tots els recursos naturals dirigida a garantir una vida digna a la majoria, a la classe treballadora, i no l'oci i benefici dels rics.

La protesta feta a Castellgalí s’emmarca en l’acció conjunta impulsada pel col·lectiu Extinció o Rebel·lió (Extinction Rebellion) amb altres col·lectius a diversos punts de Catalunya i d’arreu de l’Estat espanyol, com València, Biscaia, Navarra, Eivissa o Madrid; i se suma a reivindicacions similars contra els camps de golf realitzades fa unes setmanes a Màlaga, Sevilla, Almeria i Còrdova.