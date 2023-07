Sant Vicenç de Castellet viurà, des d’avui i fins dilluns que ve, una Festa Major d’Estiu que recupera la Festa Major Infantil i l’Encierro Pamplonica com a novetats més destacades. Durant els actes, també es farà un homenatge al santvicentí Oriol Sardà, que va morir l’abril passat en un accident de muntanya, i que rebrà la Medalla de Sant Vicenç de Castellet 2023.

Avui mateix, la Festa Major Infantil arrencarà amb un Escape room al carrer, que ja va exhaurir les places disponibles fa dies. Demà hi haurà una actuació de circ, El Minigolf, a càrrec de Mumusic Circus. Dimecres es durà a terme el lliurament dels Premis Educatius Marina Torres i dels Projectes Joves, i una xerrada sobre l’empoderament juvenil. També hi haurà un espectacle infantil amb Jordi Tonietti. Dijous es celebraran els Tallers d’Estiu i hi haurà uns jocs gegants, mentre que dissabte es farà l'espectacle Ludus a la plaça de l’Ajuntament, i dilluns es tancarà la festa dels menuts amb una remullada popular i un espectacle de circ i màgia, Set up, a la plaça Onze de setembre.

La Festa Major adulta començarà divendres, amb el lliurament de premis del concurs de fotografia urbana, el Pregó de Festa Major, a càrrec de l'Esbart Santvicentí, que fa 75 anys, i la proclamació dels nous Hereu i Pubilla del municipi. A la nit, es farà el popular Correfoc pels carrers del poble i hi haurà un concert a càrrec d’Hotel Cochambre i Discochambre a la plaça Onze de Setembre. Als concerts hi haurà també la zona de barraques, aquest any amb vuit colles participants, dos més que l'any passat.

Tant dissabte com diumenge hi haurà jornada de portes obertes a la Casa de la Vila, perquè els ciutadans coneguin de prop l’administració, i també es farà el Vermut de Festa Major als diferents bars i restaurants santvicentins. El dissabte, a dos quarts d’una del migdia, es durà a terme l’acte de lliurament de la Medalla de Sant Vicenç 2023 a Oriol Sardà. A la tarda es podrà visitar el local d'ASVICAF, on s’exposen maquetes ferroviàries i, a la nit, es farà la Llegenda de Castellet, enguany de forma estàtica, a la plaça Onze de Setembre, i separada del correfoc. La jornada es clourà amb el Ball de Festa Major i un concert a càrrec de Tribut ABBA i Dj Arzzett.

Diumenge al matí es farà el concurs de pesca, la tradicional trobada de gegants, amb deu colles convidades d’arreu del territori, i la missa de Festa Major. A la tarda, també es recupera el Festival de Dansa, i hi haurà la Ballada de Sardanes i l'Encierro pamplonica, que, després de quatre anys d'absència, el govern actual ha volgut recuperar. Un cop acabat, es farà la botifarrada i ouferrada popular, a càrrec del Centro Cultural Andaluz i, a la nit, hi haurà un concert amb Tribut a Fito i Fitipaldi. Dilluns es posarà punt i final als actes amb la Nit d’Havaneres, a càrrec del grup Cantahualpa. Enguany no hi haurà castell de focs, degut al risc d’incendis derivat de la sequera.

Des de l’Ajuntament s’ha fet una aposta per a augmentar la seguretat durant els actes, principalment els concerts, i s’ha reforçat la presència policial i de seguretat privada, a més d'establir un contacte actiu amb Mossos d'Esquadra. També s'ha ampliat l’horari del Punt Lila per donar resposta en cas d’agressió sexual.