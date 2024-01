Les altes temperatures omplen les terrasses de mànigues curtes al gener

La calor que va fer ahir a la regió de la Catalunya central va provocar que moltes terrasses de bars de Manresa i els municipis veïns estiguessin plenes de gom a gom al migdia per fer el vermut. La plaça Major de la capital del Bages és un dels llocs més privilegiats per fer una cervesa abans de dinar. De fet, ahir hi havia gent que esperava dreta que algú marxés per poder ser a la terrassa del Toni’s o del 1913.

Un dels aspectes que més crida l’atenció d’aquest espai és el fet que hi ha dos ambients ben diferenciats. Ho explica Marta Rodríguez Abadal, que ahir estava a la terrassa del Toni’s: «aquesta plaça està molt bé per a tothom, la gent més jove solem venir al Toni’s i a la terrassa del 1913 hi ha un ambient més tranquil amb gent més gran».

Veure créixer el local

Una de les taules que més animaven l’ambient ahir al Toni’s era la del grup d’amigues d’Àfrica Bernadó, compost per nou noies i dues criatures, que, de fet, celebraven el naixement d’una d’elles.

Recordaven animades que quan hi van començar a anar ja fa vint-i-cinc anys allà no hi havia ni tan sols terrassa: «la plaça estava plena de cotxes i al bar només hi havia la barra i les taules de dins, per sort això va canviar fa molt temps».

Quan el local va treure les taules fora aquest grup d’amigues van ser de les primeres a inaugurar-les. Creuen que des de fa uns anys les poden fer servir més a l’hivern, cosa que celebren.

El record del fred

La majoria de les persones consultades ahir per aquest diari a les terrasses explicaven que no recordaven haver estat a una temperatura tan agradable a finals de gener.

Diego Soria, que ahir estava a les taules del 1913 fent una cervesa, afirmava que mai no havia vist tant ambient a l’hivern a la ciutat. «Ahir a la tarda vaig sortir pel Barri Antic i la veritat és que em vaig sorprendre molt perquè l’ambient era el mateix que hi ha al mes d’abril o maig».

Unes taules més enllà, Iván Nieto estava amb tres amics fent el vermut abans de dinar. Aquest grup és habitual de les terrasses, però Nieto recorda que «fa molts anys a Manresa feia molt fred i només estàvem a fora els fumadors».

El parc de l’Agulla és una de les localitzacions estrelles del Bages els dies assolellats i ahir no va ser l’excepció. A la zona del llac i del parc hi havia molta gent que feia esport, jugava amb la canalla o senzillament passejava per la zona.

Les cadires per seure al Brenador estaven molt demandades ahir al migdia, fet que va provocar que en moments puntuals, s’acumulés una cua de fins a 10 persones que esperaven que algú s’aixequés per seure. Entre cinc treballadors van atendre les més de seixanta persones que s’hi van acumular quan faltaven pocs minuts per a 2/4 de 2.

Andrea Misaras va arribar-hi amb la seva parella i el gosset a la 1 en punt i explicava que va haver d’esperar deu minuts per seure i demanar alguna cosa per picar perquè totes les taules estaven ocupades. Subratlla que «és un dels pocs llocs que està bé de Manresa». Aprofita l’ocasió per denunciar la falta de més espais d’oci a la capital de la comarca del Bages: «els caps de setmana hi ha molt poques activitats que puguem fer amb la nostra filla».

L’esport també apropa al bar

Tant al Brenador del parc de l’Agulla com al Mas de Sant Iscle, que també es troba al camí de la Séquia, és molt comú veure-hi gent vestida d’esport o amb bicicletes.

La propietària del Mas de Sant Iscle, Rosa Vilanova, detallava ahir que «molta gent ve per aquí a caminar o a córrer i venen aquí per descansar, sobretot els caps de setmana». Per Vilanova, el servei del migdia d’ahir va ser «excepcional» gràcies al sol i les bones temperatures.

A més, el bon temps es va ajuntar amb la Marxa del Terme, la primera caminada de l’any, que s’emmarca en el programa d’actes de la festa major d’hivern de Sant Fruitós de Bages. Vilanova creu que el bon temps i aquesta mena d’activitats esportives beneficien el negoci.

Raquel Martín i Estela Solé eren ahir a les dues del migdia al Mas de Sant Iscle gaudint del sol i la bona companyia. Explicaven que no hi solen anar, però ahir no es van poder resistir a anar a prendre alguna cosa «en un dia de primavera a l’hivern», segons va descriure Solé.

Martín deia que, tot i que no recordava tanta calor a finals de gener, creu que la temperatura va per cicles. «Al novembre sempre hi ha uns dies que fa més calor, que és l’estiuet de Sant Martí i a principis de febrer o finals de gener, també passa, però aquest any ha sigut molt potent», detallava.

El manresà Miquel Domingo també estava a la terrassa del Mas de Sant Iscle amb la colla d’amics. En el seu cas sí que recorda mesos de gener tan calorosos com aquest i fins i tot més. «Fa vuit anys anàvem a la plaça de l’ajuntament per aquestes dates i tot estava ple perquè feia una temperatura tan bona com ara», recordava.

De fet, Domingo creu que «no estem en un canvi climàtic, sinó en un cicle climàtic que s’està accelerant cada vegada més».