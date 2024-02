El grup municipal de Junts per Sant Joan de Vilatorrada, que és a l’oposició a l’Ajuntament, considera poc ambiciós i curt de mires el pressupost municipal per a aquest any aprovat per l’equip de govern (format per Alternativa i Compromís per Sant Joan), especialment pel fet que és el primer que prospera després de quatre anys, durant els quals s’havien anat prorrogant. Per a la formació, aquesta és «una oportunitat perduda per treure el municipi de la letargia que porta Sant Joan en els darrers anys, amb una inacció en l’àmbit de govern preocupant».

Junts també considera que amb el pressupost presentat «es posa de manifest que aquest govern s’ha oblidat del teixit productiu de la vila com el comerç, les empreses, els serveis i la seva reactivació econòmica amb zero propostes per aquests sectors o cap projecte per a zones clau que necessiten actuacions urgents». Ho concreta en espais «com són la zona esportiva, el sector de les fàbriques, l’avinguda Torrent del Canigó o l’entrada sud de la vila pel Palillo», entre d’altres.

Segons el seu portaveu, Eduard Mata, el pressupost presenta un capítol d’ingressos «clarament inflat i que, per tant, no cobrirà la despesa real que tindrà aquest Ajuntament, tot i la pujada d’impostos que han patit tots els veïns i veïnes del municipi i l’augment de la recaptació que això suposarà».

Junts subratlla que, en l’actual mandat, «el primer que va fer aquest govern va ser una incorporació de diners del romanent de més d’un milió d’euros per cobrir necessitats que el municipi tenia i que per la manca de previsió no estaven contemplades», i en aquest sentit alerta que «aquest 2024 això no serà possible per l’aplicació novament de les regles de despesa fiscal, suspeses des del 2020 i que permetien poder destinar aquests diners a aquestes necessitats».

Sí que valora «positivament l’actitud de la regidoria d’Economia i Hisenda a l’hora de traslladar tota la informació i resoldre tots els dubtes» que han pogut debatre sobre el pressupost. Tot i això, Junts es mostra preocupat i crític «amb uns números que clarament considerem que no són els nostres i que no són els que Sant Joan necessita, ja que mostren poca valentia i ambició política».

A més, consideren que són poc «coherents» amb el pla de mandat presentat fa pocs mesos per l’executiu santjoanenc. En aquest sentit, el portaveu del grup municipal de Junts argumenta que la proposta aprovada, «de moment exclou qualsevol classe d’inversió estratègica i necessària per al poble i ho fien tot als plans d’inversió de la Diputació i de la Generalitat de l’any vinent, demostrant que no es tenia un model de poble en el darrer mandat i que l’entrada del nou soci de govern no ho ha canviat».