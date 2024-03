Sallent preparat un ampli programa d’activitats per commemorar el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, amb accions per «reivindicar el feminisme i la lluita de les dones per la plena igualtat». El tret de sortida a la programació serà el mateix divendres 8 de març amb la lectura del manifest amb l'associació per la igualtat Adona't, a les 12 del migdia, a la plaça de la Vila.

A les 5 de la tarda, a la Kseta, tindrà lloc el taller «Hola menarquia, hola espermaquia», que explica l'arribada de la menstruació i la primera ejaculació dels adolescents, amb l'objectiu que el jovent comprengui els canvis corporals associats a la pubertat i se sentin més còmodes amb els seus cossos i processos biològics. A 1/4 de 6 es farà la visita guiada «Sallent en clau de dona». Un recorregut urbà per explicar la història de diverses dones del municipi. El punt de trobada serà davant la Font dels Gegants, al parc Pere Sallés. A les 6 de la tarda, a la biblioteca municipal, tindrà lloc l'espectacle basat en l'àlbum il·lustrat «Libel·lulina, 8 històries de dones que defensen la vida del planeta», de Clara Serrat Alemany. La història explica com la Libel·lulina emprèn un vol molt especial, donant vida a les dones i a les seves històriques que han canviat el món per deixar una empremta al cor de les espectadores més menudes i també als més grans. Es tracta d'una proposta familiar a partir de 3 anys, amb titelles i música. Les activitats continuaran el dissabte, 9 de març, amb el monòleg «Ginecòleg? Encara no em toca!», de la navarclina Xènia Sellarès. Una representació còmica que exposa una situació sovint incòmoda que experimenten sovint moltes dones en les seves visites al ginecòleg. L'espectacle anirà acompanyat d'una copa i una tapa per a les persones assistents. Seguidament, es projectarà la pel·lícula «Sufragistes», basada en la vida de Maud Watts, una dona de classe treballadora a l'Anglaterra dels inicis de la Primera Guerra Mundial que s'incorpora al moviment sufragista. L'activitat, organitzada per l'associació Adona't, tindrà lloc a la Fàbrica Vella, a les 7 de la tarda. Les entrades es vendran a un preu de 8 euros per a socis i sòcies i 10 per a no sòcies. La biblioteca municipal Sant Antoni Maria Claret acollirà del 4 al 22 de març l'exposició «Una mirada femenina». Es tracta d’una mostra de llibres que reivindiquen el paper de la dona en la història i en diferents disciplines artístiques i esportives. Totes aquelles persones que s'emportin un llibre en préstec de temàtica feminista, rebran una bossa lila de regal. 8M als centres educatius Els centres educatius de Sallent també seran partícips de la diada del 8M. Des de l’àrea de Joventut s’han organitzat activitats per a l’alumnat de l’institut Llobregat al Punt al Pati. A més, l’alumnat del municipi participarà en la campanya del 8M pintant les seves mans de color lila i exposant-les en espais visibles de Sallent. Enguany, a la seu d'Adona't i a les oficines de l'Ajuntament de Sallent, es repartirà una mà lila perquè tothom qui ho desitgi la pugui penjar al balcó durant la jornada del 8 de març, com a símbol de commemoració de la diada. Les activitats al voltant del 8M han estat organitzades des de l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Sallent i l'associació per la igualtat Adona't, amb la col·laboració de la Fàbrica Vella, la biblioteca municipal de Sallent, Ràdio Sallent, el Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona.