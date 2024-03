El TSJC valida una resolució que demanava la retirada del runam del Cogulló

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès una nova sentència que requereix a Iberpotash que faci efectiva la retirada del runam del Cogulló de Sallent. Ho fa indirectament, però la petició és clara, ja que aquest nou pronunciament el que fa és ratificar-ne un d’anterior (del Jutjat del Contenciós Administratiu, del setembre del 2022) i valida el que aquella dictava, que literalment era «ordenar, en resolució de restabliment de la realitat física alterada, el desmantellament del residu salí acumulat extramurs d’aquell àmbit, dels actes del qual haurà de donar comptes a aquest Jutjat en el termini d’un mes a comptar des de la notificació de la fermesa de la sentència, i amb una periodicitat mensual, fins a la seva completa execució». De fet, aquesta nova sentència respon a un recurs que Iberpotash i també l’Ajuntament de Sallent van interposar contra la de fa un any i mig, i que a l’altre costat del litigi hi ha tornat a tenir l’Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent.

L'arrel és la sentència que va aturar els abocaments

I és que aquest nou pronunciament té novament les seves arrels en la famosa sentència que l’any 2014 va donar la raó a l’entitat veïnal i va deixar completament en fals, des del punt de vista urbanístic, el runam salí del Cogulló, i que és el que finalment va provocar que s’hi deixés d’abocar material provinent de les mines de potassa, el juny del 2019. Sentència que, amb aquesta resolució, ordenava el restabliment de la realitat física alterada i el desmantellament dels residus salins acumulats al dipòsit.

Derivat de tot aquest llarg recorregut, com es deia a l’inici, el Jutjat del Contenciós Administratiu va tornar a requerir amb un pronunciament del setembre del 2022 a l’empresa Iberpotash que fes efectiva la retirada del runam de Sallent. La magistrada de la sala ho feia mitjançant una resolució en què atenia el requeriment que li va traslladar novament l’Associació de Veïns del Barri de la Rampinya. El que va sol·licitar fa dos anys l’entitat veïnal era l’execució provisional de la sentència, que entén que passa per aquesta retirada del runam. Una eliminació que està prevista, però que l’associació valora que no s’està materialitzant. El requeriment anava adreçat a l’empresa minera, propietària del dipòsit, però també a l’Ajuntament de Sallent, com a administració que al seu dia va concedir la llicència i va tramitar un pla urbanístic que posteriorment van quedar desautoritzats.

Una resolució molt clara

Segons recollia aquell acte judicial (el del setembre del 2022), empresa i consistori al·legaven que tenien qüestions en tramitació relatives a aquest runam, però la magistrada adduïa que no eren un motiu a considerar, «tota vegada que les qüestions relatives a la declaració d’impacte ambiental, el programa de restauració o les autoritzacions diverses no afecten l’objecte del present incident d’execució». També deixava clar que «el fet que fins al juny del 2019 es permetés abocar residus», en referència a la pròrroga de dos anys que es va concedir a l’empresa per seguit utilitzant el dipòsit, «amb la condició de la seva retirada en l’inici de la fase 2, és a dir, un cop aturats els abocaments, «no es pot interpretar com una legalització dels usos il·legalment realitzats, ni pot impedir la restauració dels terrenys a la situació que tenien anteriorment a l’activitat il·legal, sinó com una autorització provisional».

Amb aquest argument, i «constant que la sentència en qüestió no ha estat objecte de compliment», la magistrada resolia que «cal accedir a la petició d’execució» formulada per l’associació de veïns. Execució que situava en els termes de «la suspensió immediata dels usos consistents en abocament i dipòsit de residu salí a la zona del Cogulló», la qual cosa ja es va fer efectiva el juny del 2019; i «ordenar, en resolució de restabliment de la realitat física alterada, el desmantellament del residu salí acumulat extramurs d’aquell àmbit, dels actes del qual haurà de donar compte en aquest jutjat en el termini d’un mes a comptar des de la notificació de la fermesa de la sentència, i amb periodicitat mensual, fins a la completa execució de la mateixa».

Recurs tombat

Com es deia, Iberpotash i Ajuntament de Sallent, com a subjectes interpel·lats, van presentar recurs contra aquesta resolució, recurs que ara ha estat desestimat pel TSJC, que dictamina així que «es confirma en tots els seus extrems l’acte de 8 de setembre del 2022, dictat pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona». Contra aquesta sentència es pot presentar recurs de cassació.

Quan es va fer pública aquella resolució del 2022, ICL Iberia (matriu d’Iberpotash) hi va restar transcendència argumentant que ja s’està seguint el Pla de Restauració acordat, i subratllava que les tasques de restauració ja eren visibles a Sallent, on des de fa més d’un any s’està retirant material del runam de la Botjosa. Del Cogulló, de moment, no s’ha començat a fer extracció.

