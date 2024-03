ERC Bages escull Ferran Estruch per a les llistes a les eleccions al Parlament

Esquerra Republicana al Bages ha celebrat aquest dimarts un congrés comarcal per escollir les persones candidates de la comarca que formaran part de la candidatura nacional al Parlament de Catalunya el pròxim 12 de maig. L'actual diputat i alcalde de Cardona, Ferran Estruch i Torrents, ha estat escollit de forma unànime per la militància assistent per encapçalar la llista bagenca.

Durant la seva intervenció, Estruch es va mostrar disposat a seguir treballant per la comarca, per tots els seus pobles i ciutats, i pel futur del país. Va manifestar la necessitat d'un govern fort i republicà per «continuar treballant per transformar aquest país, des de l’honestedat i la responsabilitat. I treballar per la llibertat, sense vendre fum. Per assolir la llibertat cal treballar per garantir una vida digna a la nostra gent. I això ha fet Esquerra i vol continuar fent».

El diputat també va fer esment a alguns dels reptes que té la comarca, com és el cas de la millora de la mobilitat: «Necessitem persones del territori al Parlament per defensar les necessitats que tenim a la comarca i ERC som una garantia. Hem aconseguit fites que semblaven impossibles com és la gratuïtat de la C-16, que es farà efectiva aquest mateix any. I seguirem treballant per la millora de la línia de tren R4 i enfortir els serveis públics a casa nostra».

La resta de persones que acompanyaran Estruch a la candidatura republicana i que també va votar el congrés són: Àdria Mazcuñan Claret, de Sant Fruitós de Bages; Joan Coll Prat, de Gaià; Mariona Descarrega Alsina, de Manresa; i Sílvia Oliva Pando, del Pont de Vilomara i Rocafort. La comissió nacional de llistes determinarà l'ordre que ocuparan cadascú d'ells a la candidatura.

Finalment, la trobada va comptar amb la participació de la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, la també bagenca Laura Vilagrà, que va reivindicar la tasca feta a l'executiu català i va encoratjar a tothom a treballar perquè «puguem continuar transformant el país». Esquerra, va dir, «som la garantia que no deixarem ningú enrere, som els que hem acabat amb les retallades dels de sempre i els que seguim treballant incansablement i de manera responsable per la llibertat del nostre país».