La Generalitat estudiarà portar el servei de passatgers de Ferrocarrils a Santpedor

La Generalitat estudiarà fer arribar el servei de passatgers de la línia convencional de Ferrocarrils fins a Santpedor. No hi ha ara mateix un pas oficial immediat (un encàrrec d’estudi, per exemple), però sí que és l’objectiu que s’ha fixat el departament de Territori, de la mà de la Taula de la Mobilitat del Bages, i així els ho va expressar la consellera Ester Capella en la seva recent visita a la comarca.

Ara fa dos anys, el març del 2022, la llavors presidenta d’FGC, Marta Subirà, va ser a Manresa per presentar formalment el projecte (de l’entorn de 40 milions d’euros) per soterrar part de la línia que passa per la trama urbana de la ciutat i dur-la més al centre (fins a la plaça Espanya), però també es va anunciar que l’operació portava un afegit (avançat per Regió7), que és que es perllongaria el servei actual de passatgers fent-lo arribar fins al parc de l’Agulla, amb una estació intermèdia, també nova, al sector de La Parada. En aquest cas, aprofitant la línia ja existent per al transport de la potassa provinent de Súria, que en aquest tram és encara unificada. Ara, i a demanda de la comarca, hi ha el compromís de focalitzar esforços perquè aquest perllongament anunciat pugui, en un segon estadi, tenir continuïtat fins a Santpedor.

Un senyal de la línia de mercaderies del ramal de Sallent amb Santpedor al fons / ARXIU/DAVID BRICOLLÉ

Malgrat, precisament, en aquests moments la Generalitat està acabant d’enllestir els estudis que han de valorar la viabilitat d’implantar un futur tren tramvia al Bages aprofitant aquestes línies de mercaderies de la mina (la de Sallent està inactiva), no es veu incompatible, sinó una manera lògica d’anar avançant.

Consens i lògica

El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, ha explicat a Regió7 que «amb la Taula de Mobilitat del Bages un dels àmbits que volem avaluar és el ferroviari. I entenem que en el cas de Ferrocarrils, fruit de l’estudi que s’està fent sobre la viabilitat de fer un tren-tram aprofitant les antigues línies de la potassa, i tot i que encara no en tenim les conclusions, sí que es veu que, d’entrada, una de les coses que té més sentit és arribar fins a Santpedor». Sanglas ha volgut deixar clar que «això no vol dir que comencem res. Però el Consell Comarcal ens ho ha posat sobre la taula i el que és veritat és el pragmatisme ens diu que, un cop s’ha plantejat formalment un primer perllongament fins al parc de l’Agulla, té tot el sentit que es plantegi que un segon perllongament vagi fins a Santpedor. Ara mateix és el manifest d’una voluntat, perquè veiem que a escala social i territorial genera un consens important».

Arribar fins a l’Agulla suposa aprofitar aproximadament uns dos quilòmetres de via que arrenquen des de l’estació de Manresa-Alta i que ara només recorren trens de transport de potassa. Fins a Santpedor serien aproximadament 3 quilòmetres i mig més (calculant fins a l’altura del Convent de Sant Francesc), dels quals, 1,5 corresponen encara al tram que és unificat (fins a Sant Iscle, que és on es bifurca), mentre que els 2 restants serien ja del ramal de Sallent.

Punt on la línia es bifurca, a Sant Iscle, dos quilòmetres abans de Santpedor / ARXIU/DAVID BRICOLLÉ

En referència al fet que encara s’estiguin fent els estudis sobre la viabilitat del tramvia del Bages i que, alhora, es parli d’aquesta opció parcial, Marc Sanglas ha exposat que, «segurament, la conclusió dels estudis, el del Bages i els altres que s’analitzen, ens dirà que les coses, si són viables, s’han de fer pas a pas. Perquè parlem d’actuacions que comporten grans inversions. Els estudis ens serviran per tenir una fotografia de la situació i llavors haurem de veure la seva aplicabilitat, si n’hi ha. I si és factible tot, o una part».

I en aquesta línia, hi afegia que «el sentit comú i la realitat ens diu que el que té sentit és que, ja que s’ha apostat per fer arribar el tren fins a l’Agulla, segurament ha de ser factible allargar-ho després fins a Santpedor». Tanmateix, reiterava, per deixar clar que no hi ha cap pas ferm, que «diguem que és una idea molt generalitzada i palesada ara en un objectiu comú. Si tanquem i presentem l’estudi de factibilitat del tramvia del Bages i ens diu que aquest és viable, segurament serà prioritari promoure els estudis informatius de certs trams». I concloïa, referint-se de nou a aquest futurible perllongament cap a Santpedor, que «no hi ha cap acord immediat, però hi focalitzem la mirada».

