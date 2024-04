L’aplec de Joncadella festeja els 75 anys de l’entronització de la verge

Com fa 75 anys, la imatge de la Mare de Déu de Joncadella ha arribat en processó al santuari bagenc per a la seva entronització després de recórrer, les darreres setmanes, diferents municipis de la comarca. Coincidint amb el tradicional aplec del Dilluns de Pasqua, el santuari ha celebrat l’acte central de l’any marià, que commemora al llarg d’aquest 2024 els tres quarts de segle de la restitució, després de la seva destrucció, de la imatge de la patrona del Pla de Bages. El santuari ha viscut una jornada festiva molt concorreguda, que ha començat de bon matí amb el tradicional esmorzar i que s’allargarà fins a la tarda.

A peu tot passejant, amb bicicleta o amb cotxe desenes de persones passen aquest Dilluns de Pasqua pel Santuari de Santa Maria de Joncadella per participar en els actes del seu tradicional aplec. Enguany té l’al·licient afegit de ser l’acte central dels 75 anys de la restitució de la imatge de la Mare de Déu. Per aquest motiu, la verge, que el cap de setmana ha visitat diferents parròquies de Manresa, ha sortit a les 10 del matí de la basílica de la Seu, on ha estat acomiadada amb una sardana, per dirigir-se cap al santuari.

El bisbe de Vic, Romà Casanova, ha presidit l'ofici solemne de Joncadella / Mireia Arso

La imatge ha viatjat amb vehicle fins a l’inici del darrer tram del camí que porta al santuari i aleshores ha estat transportada a peu fins a l’església en una breu processó, que tancava el bisbe de Vic, Romà Casanova. La imatge ha estat rebuda amb un llarg repic de les campanes recuperades fa un parell d'anys, amb els aplaudiments de les nombroses persones que es concentraven a fora el temple, que amb gran expectació immortalitzaven el moment amb els seus telèfons mòbils, i amb un ball de l’Esbart La Verbena de Sant Joan.

Assistens a l'aplec de Joncadella fent fotos a la imatge de la verge / Mireia Arso

Tot seguit, ha tingut lloc l’ofici presidit pel bisbe de Vic i amb la presència de nombrosos preveres de la diòcesi, que ha omplert a vessar el petit temple per commemorar «un esdeveniment històric», tal com l'ha definit el president de l’associació dels Amics de Joncadella, Josep Maria Coll. La celebració ha comptat amb els cants i un posterior concert a càrrec de la Coral Romança, dirigida per Belén Barnaus. A la sortida, els assistents han rebut una estampa de record de l'efemèride i un ramet de farigola i han pogut gaudir dels balls de l’Esbart La Verbena. El bon temps ha acompanyat una jornada molt concorreguda, sobretot al matí i al migdia, quan hi ha hagut un anar i venir de visitants. Ja a la tarda, l’aplec es completarà amb pregària mariana i sardanes.

La imatge visitarà Lledoners

La celebració de l’any marià, que es va obrir coincidint amb la Missa del Gall, el 24 de desembre passat, s’allargarà fins a final d’any. Els darrers caps de setmana la imatge de la verge ha visitat els diferents pobles de la comarca per on va passar el 1949 abans de la seva entronització al santuari. Entre altres actes programats, hi ha previst que la Mare de Déu de Joncadella visiti en processó la presó de Lledoners, el pròxim mes de maig.