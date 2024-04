Tres callussencs ideen una ballesta de caramelles per muntar-la a casa

La tradició caramellaire de Callús i el seu element més significatiu, la ballesta, disposen d’un nou element de divulgació. Es tracta d’un joc de peces artesanal que permet muntar a casa una petita ballesta que funciona exactament igual que una d’original. Els creadors, els callussencs Ramon Colillas, Ramon Castells i Isabel Ribalta, destaquen que «no és una joguina» sinó «un article d’artesania i col·lecció» que, aquestes caramelles, ha despertat un gran entusiasme i ja s’ha pogut veure pels carrers del municipi. Se n’han venut la quarantena d’unitats que tenien disponibles i ja tenen comandes en llista d’espera.

La primera ballesta de caramelles en format «kit» per muntar-la a casa, de mida reduïda i totalment funcional. Això és el que han creat tres amics de Callús. L’ideòleg del projecte va ser Ramon Castells que va fer el primer prototip i, durant les caminades matinals que fan cada dia, va proposar la idea a Ramon Colillas, que coneix bé el món de la fusta, i a la dissenyadora gràfica Isabel Ribalta. Tos tres van formar l’equip que ha fet realitat aquest original i curós joc de peces, que defineixen com a «funcional i decoratiu».

El joc de peces té un petit manual d'instruccions / Arxiu particular

La ballesta és un instrument de fusta propi de les cantades de Caramelles de Pasqua Florida. Tradicionalment, s’ha fet servir per fer arribar flors o romaní a les persones que són en balcons i finestres i que, a canvi, deixen una donació econòmica dins la petita bossa de roba que hi ha incorporada a la punta de la ballesta. Ara, aquest projecte sorgit a Callús posa a l’abast de tothom un joc de peces totalment artesanal per poder-se fabricar el mateix enginy.

Una peça única

Amb senzilles instruccions, la iniciativa, que porta per lema «Fes-te la ballesta. Fes-te-la!», permet muntar a casa una petita ballesta que funciona exactament igual que una d'original. L’instrument auto muntable que han dissenyat els callussencs està fet artesanalment, des del tall de la fusta de faig que utilitzen per fer les petites peces, que poleixen a mà una per una, fins a la curosa imatge i la caixa que l’empaqueta. Tot plegat, la converteix en una peça única. Cada ballesta està numerada i hi ha l’opció de personalitzar-la com les que han fet amb el primer paràgraf de la sardana de Callús serigrafiat.

L’article es va presentar durant el dinar de les Caramelles de Callús, la setmana passada, i va tenir tan bona rebuda que ja s’han venut les 40 unitats que tenien. Com que la producció de les peces és molt «artesanal i meticulosa», en van fer una edició limitada de poques unitats, exclusives i numerades. Ara, però, ja tenen llista d’espera. Isabel Ribalta explica que «durant les caramelles molts ja la van muntar i anaven amb la petita ballesta pel carrer».

Un element nostrat

La ballesta, segons Ribalta, és un element «molt nostre» i assegura que la que han creat «és un objecte que, tot i que ha nascut a Callús, pot unir totes les caramelles del món i fer-se extensiva. És un element més i tothom hi cap». El joc de peces, que porta per nom Fes-te la ballesta i es divulga a través del compte d’Instagram que porta el mateix nom, va acompanyat d’un petit manual d’instruccions, tot i que «és molt fàcil de muntar perquè és molt intuïtiu». La caixa conté els llistons i les peces de plàstic i els cargols per al muntatge, a més de la pinça, una bosseta de roba i un ramet de flors. Tot el necessari per reproduir a petita escala una autèntica ballesta de caramelles.

Subscriu-te per seguir llegint