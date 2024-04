La Monacàlia de Navarcles fa 20 anys amb els carrers plens i un espectacle sorpresa

La Fira de l’Abat, la Monacàlia, que se celebra durant el cap de setmana a Navarcles, ha arrancat aquest dissabte amb la mirada posada en el seu vintè aniversari, i ho ha fet amb la introducció d’elements sorpresa per celebrar l’efemèride. Fugint dels protocols, s’ha optat per una commemoració lligada als espectacles al carrer, que són l’essència de la fira, i que han integrat l’acte de reconeixement als alcaldes, alcaldesses, entitats i persones a títol individual que van iniciar o han fet progressar la Monacàlia.

La fira, que gira al voltant de la vida al poble en els segles en què depenia del monestir de Sant Benet, ha obert portes a primera hora del matí amb prop d’un centenar de parades de productes diversos, des d’artesania, fins a joieria, decoració, espècies, plantes remeieres, o alimentació situades al llarg del carrer Nou, el carrer Jesús, i al voltant de la plaça de la Vila i el parc Marcel·lí Monrós. Creixien en nombre respecte de l’any passat, i a mig matí aquests carrers ja es començaven a atapeir de gent, com també les places de la Vila o de Sant Valentí, que acollien les diverses representacions teatrals i de dansa programades per als dos dies de festa.

Gent passejant entre les parades de la fira / ALEX GUERRERO

Un homenatge peculiar

Ha estat en l’espectacle per excel·lència, el del casament dels nobles Sal·la i Ricardis (a qui es deu la fundació del Monestir) a la plaça de la Vila, que arribava l’element sorpresa. Enmig de les danses de festeig del casament, «una colla de malefactors amagats entre el públic» feien entrada a la plaça acompanyats per uns soldats. Es tractava de l’actual alcaldessa del poble, Alba Pérez, i dels quatre alcaldes i alcaldesses vinculats amb els orígens o l’evolució de la Monacàlia que l'han precedida, i que «durant aquests 20 anys han posat el poble de cap per avall per celebrar aquesta festa».

Una de les danses que integra l'especlacle del casament / ALEX GUERRERO

L'espectacle els donava una rebuda més aviat agra, però que s’acabaria convertint en un reconeixement a la tasca feta durant aquestes dues dècades a favor de la fira. Primer, Albert Brunet, a qui l’espectacle ha batejat com «el Calderí, que veia com desapareixia una festa [la Fira-Mercat] i en començava una altra». Després, «la visionària», en referència a Maria Carme Alòs, que va ser l’artífex de la seva arrencada pels carrers i places del poble i hi va implicar ciutadans i entitats. Més tard, arribaria «l’ideòleg», l’historiador Llorenç Ferrer, «que va fer que aquesta festa tingués una realitat navarclina». També hi ha hagut un reconeixement a Josep Maria Feliu, que va viure una Monacàlia tocada per la covid, i finalment, Alba Pérez, «la joveneta», que és l’alcaldessa actual. L’espectacle també ha agraït la implicació a la festa de persones a títol individual, i d’entitats com els geganters i els grallers, l’Escola de Música, el Grup de Teatre, o l’Esbart Navarclí, entre altres, i ha conclòs entre els aplaudiments del públic amb el desig «que aquests vint anys siguin el punt i seguit d’una festa que ens enorgulleix i que és signe d’identitat de Navarcles». Com a gran impulsora de la fira, Maria Carme Alòs expressava a aquest diari la seva satisfacció per aquests 20 anys, «i més veient que a poc a poc es retorna a la idea inicial de rememorar al màxim amb teatre el nostre vassallatge cap al monestir, fent representacions en diferents places del poble».

La Monacàlia continua aquest diumenge amb una nova sessió de representacions al carrer, amb les parades, i amb la zona de tastos al parc Marcel·lí Monrós.