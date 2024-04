Castellbell adequarà l’accés sud per la Bauma amb una àrea de passeig per a vianants

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar dignificarà l’entrada sud al poble pel nucli de la Bauma amb la transformació del marge que dona al riu i que ara és un espai de vegetació i terra sense arreglar, en una àrea lúdica i de passeig.

És una proposta amb què fa un temps que treballa de la Diputació, que cofinançarà l’obra, i que l’Ajuntament ha demanat d’ampliar amb la construcció d’una passarel·la aèria en paral·lel ala C-58 que connecti aquesta àrea amb l’antic camí del Cremallera i la futura via verda que configurarà tot aquest entorn.

L’alcalde de Castellbell, Adrià Valls, i el diputat d’Infraestructures de la Diputació, Sergi Vallès, han tingut una trobada recent per començar a perfilar aquesta i altres actuacions en vies del municipi de les quals n’és titular l’ens provincial. La millora de l’accés sud per la Bauma és el repte principal, amb la idea d’executar-la durant aquest mandat, o si més no de poder disposar del projecte executiu, explica Valls. Seria un projecte cofinançat, per al qual l’Ajuntament buscarà ajudes tan bon punt s’hagi establert quin percentatge del cost assumiran una administració i l'altra. L’estudi inicial marcava un preu al voltant dels 400.000 euros, als que s’hi haurà d’afegir el cost del ramal amb passarel·la «mirant que no s’encareixi en excés», apunta l’alcalde.

La proposta de millora de l’accés pel sud afectaria un tram d’uns 500 metres des del límit del terme de Castellbell amb Monistrol de Montserrat fins ben bé a l’entrada del nucli de la Bauma, pel costat de la carretera BP-1121 que dona al riu Llobregat i que hi transcorre en paral·lel. La proposta planteja buidar tot el marge i condicionar-lo amb una superfície adequada per poder-hi passejar, i també es preveu la instal·lació de punts de llum, l’habilitació de zones enjardinades i la col·locació de mobiliari urbà. A tot plegat, es vol afegir un ramal (del qual s’ha de redactar el projecte executiu) que connecti aquesta futura via blava del costat del riu amb la via verda de l’entorn de l’antic camí del Cremallera, situada a més alçada, mitjançant un pas de vianants que travessi la carretera, i una passarel·la en paral·lel a la C-58 que condueixi cap al camí del Cremallera.

Altres actuacions

Ajuntament i Diputació també actuaran a la carretera de Sant Cristòfol, que transcorre per dins del nucli urbà al barri del Borràs, per incrementar-hi les mesures de seguretat. En concret, s’intervindrà en el tram comprès entre el carrer de la Bauma i l’inici del carrer de Sant Jeroni, que va quedar pendent en una actuació prèvia. S’estudiaran mesures per augmentar la protecció dels vianants i obligar els vehicles a reduir la velocitat en una àrea de risc per la parada que hi ha tant de la línia de bus regular com de transport escolar.

Així mateix, es consolidarà el talús que hi ha entre la zona del Baix Vilar i el Burés, d’uns 200 metres de llargada i uns 10 d’altura en els punts més elevats, amb habitatges al damunt i amb vegetació «que provoca petites esllavissades quan plou», explica l’alcalde. Fa temps que hi ha una antiga malla de protecció, «però li cal un major reforç», apunta Valls.