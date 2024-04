Sant Fruitós de Bages plora serenament la mort d'un jove de 14 anys en un gorg del Llobregat

Més de mig miler de persones s'han concentrat aquest divendres al vespre a la plaça de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per expressar el dolor que ha deixat en aquesta població la mort de Rayan Mansouri Aya, el menor que ha mort en llançar-se al gorg dels Tres Salts, al Llobregat, aquest matí, d'on no ha pogut sortir. El pare del Rayan, amb una aparença de molta serenor i enteresa, ha comentat als concentrats, acceptant les circumstàncies, que «no s'hi ha pogut fer res» per evitar aquesta situació i que "totes les persones tenen el seu temps, la seva hora, el seu minut". L'alcalde del municipi, Joan Carles Batanés, ha expressat el seu condol a la família del jove i ha dit que en aquests moments cal estar «al costat de la família i dels seus amics». Ha lamentat la mort del jove, després que l'any passat en aquestes dates, també lamentessin la mort de l'Àlex, un altre menor de 12 anys, que també va commocionar els santfruitosencs. Els bombers submarinistes van haver de treballar durant una hora per poder trobar el cos, al capdavall d'un gorg de cinc metres de fondària, ja sense vida.

A les primeres files, davant del pare, hi havia els amics amb què el menor ha anat al gorg aquest matí que, entre llàgrimes, s'han abraçat amb els familiars del Rayan. «Ha estat un accident en un moment en què ho estava passant bé», explicava un familiar del jove, i adreçant-se als nous els ha dit: «no us preocupeu, vosaltres no en teniu cap culpa». Abans de començar l'acte, un grup d'amics seus han arribat amb samarretes blanques en què hi han escrit el nom del jove, Rayan, un 10, el número que lluïa en cada partit del FC Fruitosenc, on jugava, i algun cor. «Pertany a una família molt coneguda del poble», han assegurat al diari algunes de les assistents. A la vora d'aquest grup, joves amb inscripcions a la cara i llàgrimes als ulls.

Consternació a Sant Fruitós de Bages per la mort d'un jove a un gorg del municipi / Foto: Oscar Bayona

Un grup de noies que estudien al mateix centre on anava el Rayan, l'institut Gerbert d'Aurillac, van explicar a Regió7 que aquesta sortida estava planejada des de feia una setmana, per gaudir del dia no lectiu a les escoles i instituts d'aquest divendres. Elles han explicat que també hi volien anar, però se'n van desdir a última hora. Una altra estudiant de la classe del difunt, entre llàgrimes, ha explicat que «és molt habitual anar als gorgs a banyar-se i moltes persones s'hi tiren i mai havia passat res».

Altres persones, ja marxant de la concentració, gairebé una hora després de l'inici de l'acte, explicaven amb incomprensió que abans que el Rayan, alguns dels altres joves que l'acompanyaven ja havien saltat al gorg. Quan ell es va llençar i es va endinsar a l'aigua, els seus amics van veure que no sortia. En un primer moment, segons comentaven alguns dels assistents al minut de silenci, «es pensaven que estava bromejant, perquè no sortia de l'aigua per tornar a agafar aire». Entre els assistents hi havia interrogants sobre l'exactitud dels fets i la causa última de la mort.

La pancarta que van escriure els companys de Rayan / Oscar Bayona

Les més de 500 persones que s'han trobat davant l'Ajuntament han omplert tota la plaça i part de la carretera, on agents de la policia local han controlat el trànsit per evitar cap accident. El minut de silenci s'ha fet llarg, a alguns dels assistents els queien les llàgrimes i a altres els costava empassar la saliva. Ha estat un moment d'un silenci profund.