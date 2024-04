Cardona recordarà amb una caminada una batalla històrica de la Guerra del Francès

Una caminada amb fons històric obrirà aquest dissabte 27 d’abril el calendari d’actes commemoratius del 625è aniversari de la translació de les relíquies dels Sants Màrtirs Celdoni i Ermenter a Cardona. La marxa recordarà la victòria succeïda durant la Guerra del Francès al terme de la vila Ducal.

L’acte ha estat organitzat per la Germandat dels Sants Màrtirs i la parròquia de Cardona i comptarà amb les explicacions de l'estudiós Jaume Barberà. La caminada s’iniciarà a les 9 del matí a la plaça Mercat, serà d’uns 7 quilòmetres de recorregut, tindrà una durada aproximada de quatre hores i tindrà un acte commemoratiu previst a les 11 al monument de la Pedra del Francès, ubicat a l’escenari on va tenir lloc la cèlebre batalla dins el terme de Planes.

Una victòria atribuïda a un miracle

El 21 d'octubre de 1810 els defensors de Cardona, comandats pel general Campoverde, van derrotar les tropes franceses del general Macdonald en la Batalla de Sant Quintí. Un cruent enfrontament que va fer recular l'exèrcit invasor durant el transcurs de la Guerra del Francès que es va produir entre els anys 1808 i 1812. L’èxit d’aquest succés fou atribuït a la intercessió dels Sants Màrtirs Celdoni i Ermenter, dels quals se celebrava justament aquell dia l’aniversari de la seva translació. D’aquests s’explica que van obrar un miracle a l’alçada del timbaler del Bruc: quan els cardonins, temorosos de la conquesta francesa, van voler protegir les seves relíquies al castell, els Sants Patrons haurien omplert la costa de la fortalesa de barretines vermelles, de tal forma que la seva visió feia l’efecte d’un gran exèrcit que va provocar l’espant i la fugida de les tropes franceses. La caminada de dissabte passarà pels principals escenaris d’aquests fets.

Conferències, concerts i projeccions

A més de la caminada commemorativa, els pròxims mesos de primavera i estiu s’ha previst un ampli calendari d’activitats amb motiu de l’efemèride patronal gràcies a la col·laboració de diferents entitats i institucions locals, com ara l’Arxiu Històric Municipal, l’Institut de Recerques envers la Cultura (IREC), la Coral Cardonina i el Cinema Amateur Cardoní.

D’una banda, el pròxim mes de maig s’iniciarà un cicle de conferències que s’estendrà als mesos de juny i juliol i tindrà continuïtat la propera tardor. Les temàtiques estaran vinculades totes elles al patrimoni i al llegat cultural cardoní. El diumenge 19 de maig, Carles Freixes, director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, donarà a conèixer el diablots de Cardona, uns elements folklòrics del patrimoni immaterial cardoní associats a les festivitats del Corpus i avui dia desapareguts. El diumenge 2 de juny, l’investigador Raül Segarra de l’IREC parlarà sobre la Muntanya de sal de Cardona en l’imaginari de l’època romana. Ja en el mes de juliol, el catedràtic Joan Domenge, de la Universitat de Barcelona, i el director de l’Arxiu Històric de Cardona, el doctor Andreu Galera, oferiran una conferència que versarà sobre la creu processional del Sant Esperit, un dels tresors litúrgics més preuats de la vila.

Aquest cicle de conferències es complementarà amb altres activitats com un concert d’orgue participatiu, que tindrà lloc el pròxim 5 de maig, amb la concurrència de diferents intèrprets, així com la projecció de l’espectacle “La llegenda de l’anell i el mocador”, obra de Climent Forner i inspirada en la llegenda i la història dels patrons cardonins Sants Celdoni i Ermenter.

Actes de cloenda a la tardor

Els mesos de tardor tindran lloc els actes que clausuraran aquest any dedicat als patrons cardonins i el trienni commemoratiu iniciat el passat 2022. Entre d’altres, comprendran una solemne celebració litúrgica, el tercer diumenge d’octubre, coincidint amb l’aniversari de la translació de les relíquies dels sants a Cardona, i també un pelegrinatge previ al santuari de Cellers, d’on provingueren les santes despulles 625 anys enrere.

També s’ha previst l’edició d’un conte infantil inspirat en la història i els miracles dels sants Celdoni i Ermenter que serà il·lustrat pel navassenc Valentí Gubianas, així com la realització d’unes medalles commemoratives. Durant la Festa Major de Cardona, s’organitzarà una exposició a l’entorn de la història local i el llegat patrimonial vinculat als Sants Màrtirs i, a finals d’octubre, tindrà lloc un viatge a Alacant per assistir a les representacions del Misteri d’Elx. Tots els actes són organitzats per la Germandat dels Sants Màrtirs i la parròquia de Cardona amb la col·laboració i la complicitat de nombroses entitats i agents locals.