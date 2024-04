El col·lectiu Xarxa7 lamenta que se l’hagi exclòs de la Taula de la Mobilitat del Bages

El grup Xarxa7, format per exprofessionals tècnics del territori, denuncia que se l’ha exclòs de la Taula de la Mobilitat del Bages, que es va constituir aquest dimecres a la Delegació del Govern de la Generalitat a Manresa, en un acte promogut per l’Ajuntament de Manresa i presidit pel secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Marc Sanglas. L’entitat, que defensa crear una autovia entre Manresa i Abrera que permeti atraure més inversió i talent a la Catalunya central, lamenta que no se’ls hagi tingut en compte.

El col·lectiu, que fa pràcticament un any que ha començat a treballar, va sorgir arran de la inquietud de diferents professionals vinculats a l'àmbit de les infraestructures davant del projecte del Departament de Territori de la Generalitat que proposa crear un 2+1 integral entre Sant Vicenç i Manresa, és a dir, un doble carril continu només per a un costat en aquest tram. Els tècnics del Departament veuen la mesura com una forma de resoldre la congestió del trànsit, mentre que els impulsors de Xarxa7 consideren del tot insuficient la proposta i entenen que el més raonable és rescatar projecte històric per desdoblar la C-55.

Xarxa7 lamenta que se’ls hagi denegat la participació en la Taula tenint en compte que «som una associació creada per obrir debat per resoldre les mancances d’infraestructures al territori, tant de carreteres com de ferrocarrils, i les seves derivades econòmiques, socials, ambientals i de model territorial», que està inscrita en el Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya i que té presentada davant de l’Ajuntament de Manresa sol·licitud per ser inscrita en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Des del col·lectiu expliquen que el 18 d’abril van sol·licitar per correu poder assistir i formar part de la Taula de Mobilitat del Bages i que aquest dimecres van rebre la negativa que asseguren que «no ens ha sorprès», ja que tres mesos després de reunir-se amb Sanglas, que es va comprometre a convocar-los a una nova reunió amb els serveis tècnics de Territori, «no solament no ens ha convocat, sinó que quan li demanem de formar part de la Taula de Mobilitat, hem tingut un no per resposta».

El col·lectiu creu que no ha estat en la llista de convocants perquè «coneixen sobradament quina és la nostra proposta i posicionament, clarament discordant amb el seu discurs». Tot i la negativa de participar en la Taula de la Mobilitat del Bages, Xarxa 7 subratlla que continuarà treballant «incansablement amb honestedat i transparència perquè la Catalunya Central no quedi a la cua del benestar i el progrés que la seva gent reclama i es mereix».