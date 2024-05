El mil·lenari de Montserrat tindrà sardana pròpia, que obrirà la celebració

El mil·lenari de Montserrat tindrà una sardana que deixarà constància musical de l’efemèride. És una de les particularitats que ara s’ha conegut d’una celebració de la qual el santuari en va presentar les línies mestres el 26 d’abril passat i que es preveu que acabi desenvolupant fins a un miler d’actes i activitats al llarg dels 15 mesos que durarà. Iniciatives, algunes d’elles organitzades directament per l’abadia, però la gran majoria de la mà de col·lectius i entitats que s’hi han volgut implicar per la simbologia del santuari i de la commemoració.

Aquest és el cas de SomSardana, confederació d’entitats sardanistes, que promou la creació d’una nova peça al·legòrica d’aquest aniversari, per a l’estrena de la qual s’ha programat una ballada el 8 de setembre (festivitat de les marededeus trobades), que serà el diumenge del cap de setmana en què s’obrirà oficialment la celebració del mil·lenari.

Segons ha desvelat SomSardana a través del seu portal web, la nova composició portarà per títol ‘Montserrat, mil anys!’ i tindrà connotacions al·legòriques a Montserrat, i «petites picades d’ullet» al Virolai o a la Salve montserratina, «per sintetitzar molt bé què és Montserrat per al compositor i per al país».

L’estrena de la sardana es farà després de la missa conventual a la plaça de davant del monestir, amb la música de la Bellpuig Cobla, i es comptarà amb altres mostres de cultura popular catalana. Serà el moment més simbòlic de la celebració religiosa i popular del mil·lenari del diumenge 8 de setembre i coincidirà amb la presència al Santuari durant aquell cap de setmana d’un centenar d’abats i monjos benedictins d’arreu del món. A través del seu portal web, SomSardana ha detallat que la nova composició s’ha encarregat a Josep Maria Serracant, considerat un dels referents actuals.

El president de l’entitat SomSardana, Xavier Tresserras, destaca que «vam tenir molt clar qui havia d’escriure la sardana del mil·lenari. Per la seva formació acadèmica i la qualitat musical de la seva obra, per ser una de les veus més estimades i de referència del món de la cobla i sobretot per la seva vinculació i estima amb el país i amb Montserrat».

Josep Maria Serracant i Clermont (Sabadell, 1946), a més de ser un eminent compositor de sardanes i una de les veus més respectades del món de la cobla és el fundador i president de Músics per la Cobla, una associació que compta amb l’arxiu més important de sardanes i música per a cobla. Deixeble dels compositors Josep Maria Bernat i Manuel Oltra, Serracant és una de les veus més respectades del moviment i autor de més de 30 sardanes, de nombrosos arranjaments i d’obres lliures per a cobla. Justament fa 50 anys, ell mateix va compondre la Sardana de l’Ofrena ‘Montserrat 1974’.

La commemoració del mil·lenari de Montserrat, una efemèride que s’escau el 2025 i per a la qual l’abadia s’està preparant des de fa més de dues dècades, tindrà un miler d'actes distribuïts entre els àmbits religiós, cultural, participatiu i social que s’aniran portant a terme durant prop d’un any i mig i es vol que sigui obert a la participació de tothom que s’hi senti partícip.

Subscriu-te per seguir llegint