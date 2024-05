La Medalla de Sant Vicenç recupera el procés participatiu per a l’elecció del guardonat

L’atorgament de la Medalla de Sant Vicenç de Castellet es tornarà a fer enguany mitjançant un procés participatiu, ja que en les darreres quatre edicions se n’han concedit de caràcter extraordinari. L’Ajuntament ha obert ara el període de presentació de candidatures, fins al 9 de juny, que es pot formalitzar mitjançant una instància a l’OAC de l’ajuntament o a la web, amb el nom i cognoms de la persona proposada i una breu descripció dels mèrits o motivació de la proposta.

En el reconeixement d’aquest any, a més de la medalla sorgida d’aquestes propostes, també està previst atorgar-ne una d’extraordinària per proclamació municipal.

Aquest reconeixement, que es farà públic en el marc de la Festa Major d'Estiu, vol fer valdre el capital humà del municipi i premiar de manera simbòlica una persona o entitat que hagi tingut o tingui un paper destacat en favor del municipi.

La regidora de Participació Ciutadana, Esther Milán, argumenta que «hi ha moltes persones que, des de l'anonimat i la modèstia, mereixen ser guardonades amb una distinció local. És per això que l'Ajuntament vol homenatjar a aquelles persones que hagin ressaltat per alguna tasca duta a terme en favor del nostre poble». L'any passat es va atorgar a títol pòstum a Oriol Sardà, activista cultural que va morir l'abril passat en un accident de muntanya.

Pot optar a la Medalla de Sant Vicenç, per exemple, aquella persona que treballa o ha treballat per les entitats del poble, una persona gran que hagi dedicat part de la seva vida a fer coses pels altres, un esportista destacat que porti arreu del món el nom del poble, o aquell jove que s’involucra i treballa per millorar les coses.

Les candidatures han de fer referència a persones vives o que hagin mort durant aquest segle XXI i no han de viure necessàriament a Sant Vicenç en l'actualitat, però sí que han de tenir un nexe amb el municipi, i que la seva obra o accions al·legades hagin contribuït a una millora per a la ciutadania o el poble o hagin contribuït a la seva projecció exterior.

Comissió de treball i votacions durant el juny i juliol

L'Ajuntament ha impulsat la creació d'una comissió formada per representants de les entitats per tal de seguir tot el procés participatiu. Aquesta comissió recollirà totes les candidatures i farà el recompte de totes les propostes presentades que compleixin amb els requisits exigits i triarà les sis candidatures que siguin més rellevants, per tal de fer més àgil i coherent el procés de tria.

Després, en un nou procés de participació ciutadana, que es desenvoluparà de finals de juny a juliol, tots els majors de setze anys que estiguin empadronats al municipi podran votar de manera digital o presencialment una candidatura.

L’aprovació per part de l’Ajuntament del candidat o candidata guanyador s’elevarà al ple de la corporació, per tal de donar-li solemnitat al reconeixent. La Medalla de Sant Vicenç es lliurarà en el marc dels actes de la Festa Major d'Estiu, en un acte institucional. Es deixarà constància d'aquest títol en un Registre d'Honors i Distincions que aprovarà l'Ajuntament, per tal de deixar testimoni a les generacions futures dels mèrits i circumstàncies de les persones o entitats que els han rebut.