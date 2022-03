La pallissa que el Baxi Manresa va clavar al MoraBanc Andorra (94-60) en el partit que van jugar els dos equips dissabte va quedar eclipsada, en part, per un fet antiesportiu. L’ala-pivot nigerià dels bagencs, Chima Moneke, va escriure després de l’enfrontament una piulada a Twitter en què acusava el jugador del MoraBanc Nacho Llovet d’haver-li dedicat comentaris racistes. Tant el club andorrà com el seu basquetbolista van negar-ho posteriorment i, a més, l’entrenador visitant, David Eudal, va acusar Moneke de provocar-los a la pista i a través de les xarxes socials. La polèmica que va escalar dissabte, però, té un orígen anterior al partit, en concret, el passat 22 de gener.

Trash talk is fine but when you make racist comments, I will never let it go. @nachollovet you have black teammates so it’s sad that you think that way. — Chima Moneke (@Chimdogg_) 26 de marzo de 2022

Tap i comentaris

Aquell dia, el MoraBanc i el Baxi es van enfrontar al Poliesportiu d’Andorra en un duel dominat per l’equip del principat durant tres quartes parts del temps. En una de les accions del partit, a 4.49 per al final del segon quart, Oriol Paulí va clavar un tap per darrere a Moneke i, amb aquest a terra, se li va encarar. El Baxi anava guanyant per 29-31 i va ser l’inici de la reacció de l’equip local, que va marxar al descans vencent per un clar 47-36.

L’última paraula, però, no estava dita. Gràcies a un partidàs de Francisco, el Baxi va remuntar en el tram final i va segellar la victòria amb un gran tap de Moneke a Olumuyiwa. Després de l’acció i de confirmar el triomf, el nigerià va fer un gest en què donava a entendre que o bé l’afició de l’Andorra, o bé el propi Paulí, eren uns ploraners. El resultat va significar la destitució d’Ibon Navarro com a entrenador i l’assumpció del càrrec per part del seu tècnic ajudant, David Eudal.

El jugador favorito de la @ACBCOM. Moneke del @BasquetManresa llamando llorona a la afición del @morabancandorra. Luego los de Murcia son los macarras de la liga. Vaya mafia tienen montada. pic.twitter.com/LAtRm0qfLY — JM8A (@JM8AyalaR) 22 de enero de 2022

Va fer falta poca estona

Dos mesos i quatre dies més tard, Baxi i MoraBanc es van retrobar al Congost, amb els manresans tercers i els andorrans lluitant per la permanència. En l’equip inicial d’Eudal va sortir Nacho Llovet, ala-pivot barceloní, un veterà de la lliga i conegut per jugar amb força i duresa. En el Baxi no va sortir d’inici Moneke i, curiosament, quan va entrar a la pista, Llovet en va marxar, amb la qual cosa no van coincidir en el primer quart. En el segon ho van fer poc, només els 2 minuts i 55 segons finals i van interactuar en una sola falta del visitant al nigerià. Aquest havia fet un dels seus habituals gestos a la grada després d’alguna cistella i sembla que va ser camí dels vestidors quan va passar tot.

Al descans tothom es va assabentar que li havia caigut una tècnica a cada jugador per dir-se alguna cosa a la pista, com es pot apreciar en la imatge que acompanya aquesta informació. En la segona meitat del duel, tots dos van jugar plegats 4 minuts i 13 segons al tercer període i només 2.27 en el quart. Moneke va deixar el partit a 7.33 per al final, visiblement afectat, i ja no va tornar a sortir més. Llovet, escridassat, ho va fer a 6.53.

Acusacions i negacions

Després de l’enfrontament va arribar el tuit de Moneke. Contràriament a l’habitual, en la roda de premsa postpartit va aparèixer primer el tècnic local, Pedro Martínez. Preguntat per l’enfrontament, va dir que «tots coneixem com és Llovet perquè ja fa molts anys que és a la lliga i ha tingut problemàtiques d’aquest tipus amb altres jugadors». Possiblement, però, a aquella hora l’entrenador no coneixia encara el contingut de la piulada de Moneke i es referia a l’historial d’enganxades pròpies dels partits del jugador de l’Andorra.

Després va sortir David Eudal, qui es va mostrar molt més expeditiu. Segons ell, «el que ha fet un dels jugadors del Manresa no està bé. Utilitza les xarxes socials per ficar-se amb jugadors del nostre equip. Ja ho va fer amb la nostra afició. Va riure’s de nosaltres quan vam perdre a casa i avui ha fet tot el possible per tornar-se a riure de nosaltres. Potser estaria bé que en lloc de riure tant les gràcies fóssim més respectuosos».

Cap ganes de xerrar d'això. El tweet de Moneke ens obliga. El que diu el jugador del @BasquetManresa és totalment FALS. I és indignant que faci una acusació tan greu.



🎙️ @DavidDeudal :"No som un club racista, no tenim jugadors racistes".#MaiPor https://t.co/IdptrIELE7 pic.twitter.com/W8Mad5j9i3 — MoraBancAndorra (@morabancandorra) 26 de marzo de 2022

Finalment, Llovet va aparèixer en zona mixta i va al·ludir a la seva trajectòria de dotze anys a la lliga per negar les acusacions. Segons ell, «crec que no li he dit res ni ofensiu, ni racista [a Moneke]. Lamento molt que ell hagi volgut anar per aquest camí». Aquests són els fets. Caldrà veure si la polèmica té recorregut o es queda en un episodi més dels que lamentablement sovintegen cada cop més en l’esport.

🎙️ @nachollovet

▶️ "Porto 12 anys a la lliga i tothom que em coneix ho sap. Mai he tingut cap problema amb ningú, ni company ni rival. No li he dit res racista a Moneke i lamento que hagi triat aquest camí. No és gens agradable haver de respondre a una cosa així".#ÉsAra #MaiPor pic.twitter.com/AZa4Cnxz6g — MoraBancAndorra (@morabancandorra) 26 de marzo de 2022

El Baxi no ha dit res i l’Andorra es va alinear amb el seu jugador

L’endemà de la polèmica per les acusacions de Moneke a Llovet hi ha hagut calma pel que fa als protagonistes i mar grossa a les xarxes socials. Aficionats dels dos equips, i d’altres que s’apunten a un bombardeig, han opinat sobre la qüestió, però ningú, ni del Baxi Manresa, ni del MoraBanc Andorra, no n'ha parlat.

De fet, des de l’equip bagenc, tret de la roda de premsa de Pedro Martínez posterior al duel, no hi ha hagut cap posicionament oficial de defensa de Chima Moneke. Just després del partit, a part de les declaracions de David Eudal, l’Andorra va fer una nota a Twitter dient que «la piulada és totalment falsa. Una interpretació inexplicable d’una discussió entre tots dos. L’afirmació és tan greu i inadmissible que ens obliga a respondre. No és veritat i Llovet no és racista. I ho poden explicar moltíssims companys i rivals».