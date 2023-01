Pedro Martínez: "Paguem molt els nostres mals moments perquè anem al límit"

El tècnic del Baxi Manresa ha declarat, després del partit, que, en partits contra rivals tan durs, "ens costa aguantar els uns contra uns, també el rebot defensiu ens ha fet mal. Hem fet un molt bon partit, però ens falten coses per guanyar en pistes com aquesta"

Sobre l'escapada del seu equip, "en un món ideal, el moment em què hem jugat bé no hauria hagut de ser en el segon quart sinó més endavant, però no ho pots triar. Està molt bé guanyar de nou a la mitja part, però queda molt partit per davant.Ells han tingut han tingut massa temps per a la reacció. Hem disposat d'un moment brillant, però per guanyar ha de ser més tard".

Respecte de com està evolucionant l'equip, "cada partit és una història. És complicat fer fils argumentals per sempre. Està clar que el bàsquet tenir continuïtat i jugar 40 minuts bé o malament és complicat. No és el normal. Som un equip dèbil per la classificació, a qui costa guanyar, i els moments bons han estat molt boms, però paguem molt els moments dolents perquè anem molt al límit. Quan no tens les cames, o perds la frescor física, o perds disciplina o concentració, ho paguem molt. D'altres equips tenen més marge. Hem de ser més consistents i constants. També hem de millorar físicament. Avui hi ha hagut moments de bona defensa contra un equip millor, però ens hem d'exigir més i demanar-nos més".

Sobre el resultat, "perdre en la pista d'un equip d'Eurolliga no hauria de ser dramàtic, però la classificació preocupa més. Falten molts partits, però hi haurà un dia que serà decisiu per baixar o no, però no és ara. M'ha agradat que hem estat capaços de creure en nosaltres. Hem començat bé el tercer quart, però ens ha faltat més consistència, tot i que també vas condicionat pel que ha passat abans".