Segon partit a casa seguit ple de tòpics per al Baxi Manresa. Si el duel que va guanyar al Fuenlabrada fa quinze dies era una final, aquesta no es queda enrere. Amb dotze partits per jugar, un menys que la resta de conjunts menys el Lenovo Tenerife, l'equip de Pedro Martínez necessita sumar el cinquè triomf per pensar que la salvació és possible. Tot i que el tècnic rebutja parlar de partits a vida o mort, el cert és que una derrota aquest dissabte (18 hores, Movistar Deportes-5 i Ràdio Manresa), deixaria els bagencs en una situació molt precària per seguir a l'ACB la temporada vinent.

La bona notícia és que el Baxi té tota la plantilla a punt. Tot i que "portem molta tralla pels viatges", els tretze jugadors estan disponibles per a l'entrenador, que n'haurà de descartar un. Ja li agradaria trobar-se amb el mateix problema a Luis Casimiro. El preparador bètic ha afegit aquest divendres la baixa del pivot Gerun, amb una lumbàlgia aguda, a les ja conegudes de Pepe Pozas i BJ Johnson. Els sevillans van viatjar amb només deu homes.

Tot i això, Pedro Martínez ha volgut deixar clar en la prèvia que "al final serà un partit de cinc contra cinc. El problema seria que juguessin quatre. Segurament Eulis Báez, que es motiva molt contra nosaltres perquè ha jugat aquí, tindrà més minuts, o Bertans tindrà més tirs i pot ser un perill. Hem d’esperar el millor Betis possible, molt bon equip, que fa les coses amb criteri, que segur que s’han adaptat i han buscat les nostres debilitats i hem de donar resposta a tot el que ens anem trobant».

El tema Tyson

Del rival d'avui, ha explicat que "juguen un bon bàsquet, són agressius. Et castiguen molt des d’accions molt ben pensades en funció dels jugadors que tenen. Tenen Montero, un jugador impressionant que no havia jugat mai a l’ACB i és molt jove. Amb ell juguen uns espais diferents o si hi ha Cvetkovic o Gray en juguen uns altres. Bertans és un bon tirador de tres punts. En el joc interior, Tyson Pérez els està donant moltíssim, que per cert no ens donava aquí. Són un equip difícil tàcticament, amb físic, rebot ofensiu. Fan un bon bàsquet».

I com que el tema de Tyson Pérez era el de l'elefant a l'habitació del qual ningú en vol parlar, el d'un jugador que en la primera part de la temporada no va donar rendiment a Manresa i ara està fent números espectaculars a Sevilla, calia conèixer la seva opinió. Preguntat sobre si és una sorpresa aquest rendiment, ha explicat que «sí, m’està sorprenent. Aquí no jugava així. D’oportunitats n’hi vam donar moltes. Normalment sortia de titular i no ho feia així. Segurament no ho tenia molt clar, o volia estar en un altre lloc, perquè va ser ell qui ens va demanar de marxar i va ser una bona decisió per part seva perquè aquí no va resultar, tot i que nosaltres volíem i li vam donar moltíssimes oportunitats. No va desenvolupar el gran bàsquet que està fent ara. Són coses que passen i ens sap greu perquè ens hauria agradat que ens hagués ajudat més del que ho va fer, però si no ho tenia clar...».

De tota manera, l'entrenador barceloní ha volgut treure transcendència al partit explicant que «si guanyem aquest partit i després no fem les coses bé, no servirà de res. Però si el perdem i després comencem a guanyar partits, no serà decisiu. Ens hem d’allunyar dels partits a vida o mort, perquè això va de competir i donar el màxim".