El Baxi Manresa s'ha imposat al Betis per 91-84 en un partit vital per a la salvació. A més, ha recuperat el bàsquet average als andalusos i surt de zona de descens. L'apoteòsica actuació de Jerrick Harding, autor de 41 punts, en la cinquena millor puntuació d'un jugador bagenc de la història de l'ACB, ha catapultat l'equip de Pedro Martínez a un triomf que no s'ha decidit fins als darrers segons.

📊 Jerrick Harding ha aconseguit la màxima anotació del SEGLE del BAXI Manresa i la 5à de TOTA la trajectòria acb del club:



48 – Rolando Frazer (1987)

43 – George Gervin (1990)

42 – George Gervin (1990) y Bryan Sallier (1996)

41 – Rolando Frazer (x2) y JERRICK HARDING — Gerard Castañé (@Gerard_Castane) 18 de marzo de 2023

El partit ha començat amb una velocitat extraordinària dels dos equips. A cada acció d'un equip responia l'altre immediatament, amb un ritme que, en teoria, havia d'afavorir un Baxi amb més rotacions per les baixes de tres jugadors del Betis. Així, Harding i Dani Pérez, amb cinc punts, s'oposaven als bases verd-i-blancs Gray i Montero, amb quatre, i el resultat ja era de 14-11 a 5.40 per al final del quart.

Després d'una sèrie d'errors per les dues bandes, el segon triple d'un Dani Pérez que combinava grans accions amb algunes pèrdues donava el primer avantatge important al seu equip (17-11). Però un parell d'errades en els tirs i en algun tir fàcil han possibilitat que el Betis no es despengés, i encara sort d'algunes errades de visitants. El Baxi volia córrer molt per cansar un rival delmat, però Sylla aprofitava la presència a la pista de Tunde per fer mal amb un 2+1 després de rebot ofensiu (19-17 al final del període).

Primers grans minuts de Harding

Tots dos equips han començat molt erràtics el segon període, amb un sol bàsquet de Robinson i nombrosos tirs oberts fallats. La transcendència del partit feia encongir els canells fins que Vaulet ha clavat un triple que ha donat la màxima diferència al seu equip (24-17, a 7.53). I aquesta ha augmentat després d'un tir lliure de l'escridassadíssim Tyson i el tercer triple d'un altre Pérez, Dani, que s'enfiilava als 11 punts (27-18, a 7.01). El partit estava controlant i només preocupaven les dues faltes de Robinson i Geben a l'interior, tot i que no tant com les tres de Montero al Betis. A més, Harding s'ha disposat a trencar el partit i amb sis tirs lliures seguits i un triple espectacular ha deixat un 36-21 que ha fet parar el partit a Casimiro, tècnic forà.

Però Dani Pérez ha perdut dues pilotes i Gray ha anotat sis punts amb facilitat per tornar el Betis a la lluita (36-27). I encara més amb un bàsquet de Tyson (36-29). Per sort, el Baxi ha tornat a trobar el camí en atac, ara de la mà de Ferrari. Harding s'ha enfilat als 18 punts, l'equip ha pogut córrer i un bàsquet de Badio a l'últim segon deixava uns tranquil·litzadors dotze punts (48-36).

Tot i això, el tercer quart no ha començat bé. Geben i Robinson han comès la tercera falta, la segona en una acció molt rara en Tyson, i el Betis ha escurçat fins al 48-41 primer, amb un bàsquet de Bertans, i al 53-48 després, amb un rebot en atac del mateix Tyson que seguia a un tir extraordinari de Gray. I encara més a prop s'han posat els andalusos amb un 2+1 de Pasecniks (55-51). Però Harding seguia posseït. Amb un triple seu (26 punts), després d'un de Jou, el Baxi ha agafat aire (61-53).

Però el Betis no es despenjava per res del món gràcies a un col·lossal Gray (63-58) i Ferrari fallava dos tirs lliures d'una antiesportiva. Però l'enèsima acció solitària de Harding, un alley-oop a Vaulet i un encert del bàsquet nord-americà tornaven a estirar la goma (69-58, a 2.55). Però el rival era difícil de rosegar i Cvetkovic ha aparegut amb cinc punts, després d'un intercanvi de cistelles, per tancar el quart amb un inquietant 74-69.

I el darrer període ha arrencat amb l'absurda quarta falta de Robinson en un rebot ofensiu i amb un triple de Bertans (74-72). En aquesta fase decisiva, els bàsquets arribaven en comptagotes i el Baxi ha provat de fer una altra estrebadeta, novament amb Harding a la pista (78-72). Però els bàsquets de Pasecniks i Báez han obligat Pedro Martínez a tornar a aturar el partit (78-76, a 4.51). Aleshores s'ha entrat en uns minuts frenètics amb Harding de gran protagonista. S'ha enfilat als 39 punts amb un parell de triples. Però Montero tenia molt a dir i entre ell i Tyson han comprimit el resultat fins al 87-84 ja a l'últim minut i mig.

A 55 segons ha aparegut un fins llavors desencertat Robinson per anotar des de quatre metres (89-84). Bertans ha comès un air-ball en un triple frontal. Llavors, Dani Pérez ha perdut la pilota, però acte seguit ha provocat falta de Tyson en atac a 31 segons. Waczynski ha tingut un tir obert que ha fallat, però llavors Robinson li ha tocat la bola per darrere a Tyson en ple contraatac i Harding ha recuperat la bola i ha provocat falta antiesportiva de Montero a 3,7 segons. Harding, entre crits de MVP, ha arribat a 41 punts i ha segellat un triomf vital amb una actuació per recordar.