El Baxi Manresa s'ha classificat per als quarts de final de la Champions en perdre a Vílnius per 96-95 i fer bons els dotze punts de marge que tenia. Tot i això, i d'una gran primera part en què ha arribat a guanyar de nou punts, el conjunt manresà ha patit molt a la segona meitat, en què ha arribat a perdre per 14 punts (86-72). Però quatre accions de Dani Pérez, dues antiesportives provocades, un triple i una assistència, han estat determinants perquè el Baxi pugui passar ronda.

Harding ha començat el partit com si no s'hagués acabat l'enfrontament contra el Betis i ha fet dos triples per al 2-8. Si hi ajuntem un altre tir de tres des de la cantonada de Jou, l'arrencada gairebé no podia ser millor (3-11, a 7.38). L'únic problema en els primers minuts han estat dues faltes consecutives de Robinson. La rotació de pivots ha generat més pes per al Rytas, que s'ha posat a un sol punt després d'un triple de Radzevicius i una penetració de Foster, abans del quart triple del Baxi, un de Dani Pérez per al 12-16. El ritme era altíssim..

Pedro Martínez ha plantejat uns minuts amb dos bases, Dani García i Ferrari, però el Baxi permetia massa penetracions per l'espai a la seva zona. Entre Olumuyiwa i Vaulet han tornat a donar quatre punts al seu equip (18-22), però el 5-0 de parcial per als lituans els ha donat avantatge al final del primer quart (23-22).

El Baxi ha reconstruït la parella interior a l'inici del segon quart i s'ha notat. Geben ha dominat la zona i ha fet aturar el partit al tècnic Zibenas amb 26-28. El Rytas ha trobat dos triples seguits, de Foster i Varadi, i ha obtingut quatre punts de marge, però Harding ho ha aturat amb el seu tercer encert des de la distància que ha validat amb un robatori i un bàsquet de Robinson (32-33).

El millor del Baxi és que ha tingut resposta per als bons moments del Rytas. Quan ha tornat a adquirir quatre punts (37-33, amb triple de Fridriksson), han contestat Badio des de lluny i Harding (37-38). La situació ha posat nerviosos els lituans i, en els seus millors minus, el Baxi ha adquirit nou punts primer i ha acabat el quart guanyant de vuit (44-52). Més 20 d'avantatge.

Només Robinson i Harding

Era d'esperar la reacció del Rytas a l'inici de la segona meitat i aquesta ha arribat amb dos contra dos d'Echodas i algun triple de Foster per empatar a 56. Però Robinson, amb set punts seguits, tots en tirs exteriors i amb un llançament de tres, ha mantingut el seu equip dins del partit (56-59). Li ha agafat el relleu Harding per mantenir una distància de seguretat (61-64).

Amb la marxa a la banqueta per descansar dels dos anotadors del Baxi, amb Robinson amb tres faltes, el Baxi ha tingut dificultats per trobar anotadors. Foster, ja amb 22 punts, ha capgirat el resultat i Echodas ha fet parar el partit Pedro Martínez amb 69-66. Però les coses no han millorat, amb tres tirs lliures anotats per Fridriksson i un bàsquet d'Echodas (74-66). El Rytas estava a cinc punts de remuntar. I quan tot semblava més fosc ha aparegut Babatunde Olumuyiwa qui, amb un bàsquet i un cop de dits, ha retornat una certa tranquil·litat al final del quart (74-70). Hi havia nou punts de coll.

Però no hi havia treva. Un triple de Normantas i un bàsquet de Kairys ho posava tot més tancat que mai (79-70). Robinson ha trencat la ratxa, però se seguien més errades i nerviosisme. Geben ha donat un bàsquet fet (81-72) i tot anava de cara per als locals. El Baxi ha quedat al llindar del precipici amb un bàsquet de McCullum i hi ha entrat definitivament amb un nou triple de Foster (86-72).

Badio ha aturat el cop, però el Baxi seguia encalladíssim a cinc minuts per al final. McCullum fallava tirs lliures i Geben esmaixava, però Masiulis tornava a classificar els seus amb un triple (91-78). A 3.23 ha arribat una antiesportiva a Dani Pérez que, tot i que només ha aprofitat un tir lliure, ha assistit Waczysnki per al 91-81. A més, després del temps mort, Jou ha recuperat la bola, Dani Pérez ha anotat de tres i Geben ha provocat una falta d'atac importantíssima (91-84, a 2.36). Robinson ha tancat el parcial de 0-6 a 2.05 i Dani Pérez ha completat la trilogia d'accions antiesportives provocant la cinquena de Normantas, en atac que, a més, era antiesportiva de nou. Waczynski ha anotat els tirs lliures, però després ha perdut la bola (91-87, a 1.31). Harding ha semblat segellar la classificació amb una safata (91-89). Convenia no empatar el partit per no donar cinc minuts més al Rytas i Fridriksson ha ajudat amb un triple (94-89 a l'últim minut).

El partit encara no estava acabat perquè Vaulet ha donat un 2+1 a Radzevicius, que ha fallat el tir lliure (96-89). Llavors, Harding n'ha anotat dos (96-91). El Rytas necessitava vuit punts en 27 segons. Ha errat dos triples i, després de dos tirs lliures de Harding, els lituans han perdut la pilota voluntàriament perquè el Baxi empatés. Però no ha caigut en la trampa.