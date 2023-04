Ja se sabia que seria complicat guanyar a Vitòria, i més contra un Baskonia que se situava líder en solitari de la lliga guanyant el partit, per les derrotes de Madrid i Barça. I així ha passat, tot i que el Baxi ha sabut competir ben bé fins al darrer quart. La diferència de nivell de les plantilles, sobretot en la seva profunditat, ha decantat el triomf per als bascos en una jornada en què el Manresa és un triomf més a prop del descens, però també a tocar del seu pròxim rival. Guanyar el Granada dissabte vinent al Congost pot ser la clau de volta de la temporada i l'equip, tot i la comprensible derrota d'aquest diumenge de Pasqua, està demostrant que sap competir en aquestes instàncies.

El partit ha començat, com era d'esperar, amb un ritme altíssim. Primer, amb una pugna directa entre els punts de Harding i els de Howard i després involucrant d'altres homes. D'aquesta bogeria, n'ha sortit guanyant en primera instància el Baxi, que ha aprofitat quatre punts de Sagnia i els vuit del seu escorta per avançar-se (8-12 en només tres minuts). El primer descans del nord-americà, ja amb deu punts, havia de ser aprofitat pel Baskonia, però un triple de Jou (11-17, a 4.42) ha fet aturar el partit a Joan Peñarroya.

Però la segona falta d'Olumuyiwa, les dues en bloqueigs ofensius, i dos bàsquets d'Enoch, el segon ja amb Steinbergs a la pista, han impulsat l'empat a 17 i el temps a l'altra banda. Però els bascos ja havien entrat en ritme. Tot i un bon bàsquet de Badio, Kurucs ha avançat el seu equip i dues accions de Costello, una de tres, han situat el 25-19 (parcial de 14-2). Fins al final, amb la tornada de Harding (12 punts en el quart), el Baxi ha pogut aturar el cop i ha marxat a descansar perdent per quatre (27-23).

Aturant els cops

El Baskonia ha tornat a la pista castigant des del tir exterior de Costello i també amb el rebot ofensiu. La diferència no era gaire gran a l'inici, però l'ofensiva manresana estava encallada i, de mica en mica, els locals han arribat al doble dígit de distància, amb quatre punts de Giedraitis (36-26). Semblava que el partit es podria trencar, però un parell de bones defenses de Vaulet i Badio i un triple de Dani García i un bàsquet de l'argentí han tallat l'hemorràgia (38-32, a 4.03).

I la continuació ha estat millor, amb dos atacs seguits de Badio i Harding sobre un Thompson poc ficat en el partit i el primer bàsquet de Robinson. Dos tirs lliures del màxim anotador de la lliga ha comprimit el resultat a la mínima expressió (43-42). En l'últim minut i mig, però, un parell de desatencions i un triple de Marinkovic han tornat a disparar el resultat a nou punts, matisat pel setzè d'un extraordinari Harding, que ha tancat els dos primers actes amb un resultat de 53-46.

El tercer quart ha arrencat com el primer, a tot drap. Dani Pérez ha iniciat bé en el tir, amb un triple, i en la passada, com en una assistència a Geben. Enmig, bones defenses i dues esmaixades de Robinson, una espectacular, per al 61-60. Però el Baskonia trobava bé el tir llunyà, primer de la mà de Dani Díez i després de Marinkovic i Kurucs (67-60). Tot, en quatre minuts. L'equip de casa ha agafat deu punts i el duel ha entrat en tot d'aturades per faltes antiesportives que en totes les ocasions han afavorit el Baxi i han molestat Peñarroya, a qui han indicat prèvia per protestar.

Tot i fallar tres tirs lliures, dos de Badio i un de Waczynski, el Manresa ha aprofitat un triple de Steinbergs per posar-se a cinc punts (71-67, a 3.32). El ritme dels jugadors l'aturaven els àrbitres amb constants aturades per mirar el vídeo. Els amfitrions han marxat de vuit punts i Jou ha tingut un triple obert per posar-se després a tres. Però l'ha errat i un imparable Costello ha respost en l'acció posterior i en una contra per tancar el quart amb un 82-71, excessiu càstig per als mèrits visitants.

🐴 𝙀𝙡 𝙋𝙤𝙩𝙧𝙤 🚫 dijo QUE NOpic.twitter.com/g5D18ww2nW — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 9 de abril de 2023

Un parell de bàsquets a l'inici del darrer quart han semblat obrir un forat definitiu (86-71). El Baxi ha transitat durant els primers minuts en la fina línia entre tornar a entrar al partit o perdre'l definitivament. El 90-79, amb bàsquet d'Olumuyiwa, era el límit permès, i una gran safata de Badio ha fet baixar la distància del doble dígit a poc més de cinc minuts per al final.

Però un triple de Dani Díez, una nova cistella d'Enoch i una falta en atac de Vaulet han tornat a disparar els locals en la goma en què s'estava convertint el partit (95-81, a 4.16). Robinson, amb el 97-85, ha estat qui ha marcat el cant del cigne. A partir d'aquest moment, el Baskonia ha premut l'accelerador i s'ha escapat per una distància segurament gran, però també segurament la que hi ha entre els dos pressupostos. Cal girar full i començar una setmana intensa i determinant per al futur, a Europa i a l'ACB.