L'ACB ha anunciat aquest dilluns al migdia els horaris de la 34a i última jornada de la temporada 2022-23. El Baxi Manresa rebrà el Gran Canaria a casa el dimecres 24 de maig, a les 20.30 h, a la mateixa hora que el Real Betis intentarà buscar la salvació a la pista del Madrid i el Granada rebrà el Joventut, a qui haurà de guanyar i esperar a que els sevillans perdin per salvar-se ells.

Per sort per al Manresa, tretzè a la lliga, la victòria d'aquest diumenge a la pista del Breogán fa que la darrera jornada, a casa, sigui gairebé intranscendent, més de festeig que de competició. De guanyar, els homes de Pedro Martínez podrien atrapar el Saragossa (si aquest perd), però no el podrien superar a la classificació perquè hi tenen l'average perdut. En canvi, si perdessin i el Girona guanyés, l'equip de Marc Gasol acabaria tretzè i el Manresa catorzè.

Dimarts 23 de maig

20.30 h- Monbus Obradoiro-Carplus Fuenlabrada

21.00 h- Lenovo Tenerife-Casademont Zaragoza

21.00 h- Surne Bilbao Basket-Unicaja

Dimecres 24 de maig

20.30 h- Barça-UCAM Murcia

20.30 h- Real Madrid-Real Betis Baloncesto

20.30 h- Coviran Granada-Joventut Badalona

20.30 h- Bàsquet Girona-Cazoo Baskonia

20.30 h- BAXI Manresa-Gran Canaria

20.30 h- Valencia Basket-Río Breogán