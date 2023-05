El Baxi s'acomiada de la lliga amb una gran festa a la pista i a fora (105-75)

Què hauria passat si el Baxi hagués tingut aquest equip des de l'inici de la temporada? No es pot saber. La realitat i és que l'equip ha acabat el curs de la millor manera, amb una festa a la pista i a fora, guanyant de trenta punts (105-75) tot un campió de l'Eurocup i provocant que a l'afició, ara, se li hagi fet la lliga massa curta.

La falta de pressió dels dos equips, tot i que els canaris encara havien de determinar en quina posició acabarien la fase regular, ha derivat en un prinicipi de partit sense complexos per les dues bandes. El Baxi ha rebut el primer bàsquet, però després ha encadenat tres triples seguits (Jou, Harding i Dani Pérez) que li ha donat el primer avantatge important (9-2). Però quan han deixat d'entrar els llançaments exterior, el conjunt insular, malgrat no encertar des de l'exterior (0 de 6 en triples), ha trobat punts a dins de Khalifa Diop per capgirar el resultat (9-10).

De tota manera, la defensa manresana estava ben establerta, amb bones ajudes, i molestava molt la finalització visitant. A l'altra banda, el Baxi ha anat trobant bones transicions que li han donat una renda que ha crescut als set punts (21-14), amb un triple de Sagnia, reduïts a cinc (22-17) en el primer descans.

Segon quart de cine

La represa ha estat magnífica per als locals. La bona defensa i les errades contràries seguien a l'ordre del dia i, en canvi, un gran triple de Badio i una esmaixada en contraatac de Robinson han posat la màxima distància (29-17, parcial de 7-0). Jaka Lakovic ha provat d'aturar l'allau en contra, però no n'ha estat capaç. El seu equip romania estàtic, poc intens i sense capacitat d'obrir el bon col·lapsa de la zona del Baxi. Aquest, al seu torn, trobava bones opcions en l'estàtic i fins i tot contraatacs per provocar que el tècnic eslovè hagués de tornar a parar el duel amb un clar 37-19 en contra, i un parcial rebut de 15-2.

El preparador amb lligams amb Olesa ha provat d'introduir Stevic com a últim recurs i el veterà jugador li ha donat un 2+1 acabat d'entrar, però Pedro Martínez ha apostat per fer més sang amb una zona. Tot i un triple de Shurna, Dani García estava donant un clínic i Badio feia obrir la boca amb una acció de virtuós de quatre punts, amb tècnica rival inclosa. El resultat, 23 punts de marge (48-25). Una petita reacció illenca abans del descans ha permès al Gran Canària marxar al vestidor només 18 punts a sota (48-30).

Ha semblat que el Baxi sortia menys concentrat al tercer quart, perdent dos o tres rebots en defensa i encaixant quatre punts seguits, però l'equip ha acceptat aviat el mateix intercanvi de cistelles que a l'inici del partit després d'un triple de Dani Pérez. La distància es mantenia al voltant dels vint punts (56-36, amb triple de Robinson), tot i que ara semblava que el Gran Canària jugava amb més concentració.

De tota manera, qualsevol intent d'aproximació xocava contra alguna acció o altra dels manresans. Inglis aconseguia posar-se a setze punts, però Dani García responia amb un triple que, unit a un tir lliure de Badio, suposava tornar a la vintena (62-42). Aquest fet ha provocat que els canaris abaixessin el pistó una altra vegada, segurament veient que era complicat capgirar les coses, i el Baxi fes una altra estrebada, amb contraatacs i un Badio imperial, fins arribar als 25 punts (71-46). Els darrers segons del període han estat molt bons per a Vaulet, que ha anotat vuit punts seguits en duel directe amb Balcerowski. Entre tots dos han establert el 77-54 abans de descansar per últim cop.

I el darrer període ha començat en la mateixa línia. Vaulet i Badio trobaven el camí a la cistella amb facilitat i el Gran Canària estava més pendent del partit del Joventut que del seu per saber si acabaria sisè o setè. Fins i tot Harding, fins aleshores apagat, s'ajuntava a la festa amb un triple llunyà i després una contra que ha posat el 90-61, a 5.43.

El Gran Canària ha trobat alguns punts amb la incontinència en el tir del turc Mutaf, però Dani García anotava, fins i tot, amb cops de dits. Començaven els homenatges del públic, com ara a Jou primer o Robinson després. L'objectiu amb un 97-68 era arribar als 100 punts i ha arribat de la mà de Badio, a 1.20 per al final (100-68). Amb el públic dret, només feia falta esperar al final.