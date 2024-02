El Baxi Manresa afronta aquest diumenge el primer dels dos partits que tindrà en cinc dies contra el Barça. Aquest no és definitori, com ho són els quarts de final de la Copa del Rei de divendres vinent, però una victòria de l'equip de Pedro Martínez el deixaria a un sol triomf dels blaugrana i còmodament instal·lat en el pilot de formacions que van des del tercer al desè lloc.

Els bagencs, ja virtualment salvats, com admet el seu tècnic, després de la victòria a Granada, afronten el duel amb dubtes en les seves dues línies de la plantilla, els jugadors de formació i els que no ho són. En els primers, Dani García no s'havia entrenat fins divendres i, segons Martínez, "va més lent del que ens havien dit" d'una lesió no especificada pel club i que ja no el va permetre disputar l'últim duel. De la resta, sorprenentment "Pierre Oriola va molt millor que el Dani", en una resposta que li pot deixar una porta oberta. Guillem Jou no va debutar a la ciutat andalusa i aquests dies s'ha preparat "amb una certa normalitat". Amb Dani Pérez i Sagnia com a únics jugadors de quota sans i el capità que entrarà a la llista, el dubte radica en saber si García, decisiu en el triomf del desembre al Palau (82-83) podrà ser-hi o el seu lloc com a quart jugador de formació serà per a Ladji Coulibaly.

Pel que fa als estrangers, n'hi ha nou per a vuit places. El nou fitxatge, Selom Mawugbe, va ser el descartat a Granada. Per a aquest partit "està molt millor que la setmana passada, que acabava d'arribar". Caldrà veure si s'estrena contra les torres blaugrana.

Respecte del rival, "és un equip molt top, amb jugadors increïbles. És un partit difícil i també caldrà veure com estan ells. De vegades, quan jugues contra aquests equips tu ho has de fer molt bé i ells no tant. Si ells estan molt bé serà complicat de sorprendre'ls. Juguem a casa i esperem ser competitius, que és el primer que demanes. Si ells l'encerten, serà difícil ser-ho però ho intentarem".

Dos partits diferents

El calendari capriciós ha volgut que el Baxi hagi de jugar dos partits seguits contra el Barça i el tècnic no sap si seran dos duels semblants. "Són dues competicions diferents i ens hem de centrar en el partit de diumenge. El següent no serà a casa. Cal anar partit a partit i als dos equips el primer els donarà informació de cara al següent. Però això ja ho veurem dilluns. Ara no hem parlat res de la Copa. Ens hem de centrar a fer-ho el millor ara".

De cara a pensar més en el torneig de la setmana que ve que en aquest, "el que faci cadascú individualment ho farà ell, però després hi ha la feina en el dia a dia i aquesta no està condicionada per la Copa, ni que ens hagi tocat el mateix equip. En aquest partit no deixarem res a fer per guardar-ho per la Copa. Si alguna cosa surt molt bé no ens farà pena per no haver-la guardat per divendres. Si surt bé, que està per veure, benvinguda sigui diumenge perquè no sabem què ens pot anar bé o malament. No tenim res que sigui escac i mat i per tant diumenge no ens podem deixar res".

De cara al tram final de temporada que arribarà després de l'aturada per la Copa i les finestres, s'ha generat un tall entre el desè i l'onzè classificat que pot ser interessant. L'entrenador dona per feta la salvació però "per res no dono per feta la classificació per a Europa encara amb tretze partits per jugar. Hem de jugar contra tots els de sota i hi ha molt per decidir".

Roger Grimau: "com si no hi hagués Copa"

Per la seva banda, el tècnic del Barça i exjugador del Manresa, Roger Grimau, ha declarat que "sabem de la dificultat del partit i del Congost. Afortunadament l'he viscut com a local, però molt més de visitant. Ells juguen un estil de joc molt ràpid, amb molta agressivitat i serà complicat". Tampoc no ha volgut parlar dels dos propers partits com un de sol ja que "ens centrem en aquest i després ja començarem a parlar del de Copa. És cert que la singularitat del partit és que ens trobem aviat, però cal afrontar aquest com si no hi hagués Copa".