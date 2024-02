El Baxi Manresa acaba setè classificat a la Minicopa Endesa

El Baxi Manresa s’ha classificat en setena posició, en el darrer partit de la Minicopa Endesa que s’ha disputat des de dimecres al Pavelló José Luis Pérez Canca, situat a la Ciutat Esportiva Javier Imbroda. Els manresans han guanyat el Bàsquet Girona per 68-62. El partit ha estat seguit molt atentament per l’entrenador del primer equip, Pedro Martínez. També era a les grades el regidor d’Esports, Anjo Valentí.

El partit ha estat trepidant, pel ritme que hi han posat tots dos equips, que volien guanyar el seu primer partit de la competició, amb atacs ràpids, sense esgotar gairebé mai els 24 segons, lluitant totes i cadascuna de les pilotes soltes i les del rebot, amb un esforç innegociable portat a tota la pista.

I emocionant, perquè les alternatives han estat constants. Mai cap equip s’ha pogut escapar. La màxima diferència que han aconseguit ha estat un +6 a l’inici del partit, un +7 al descans i un +8 a 2’50 del final, els manresans, i un +6 els gironins, al tram final del primer quart, amb una anotació molt baixa pels nervis que els tenallaven. La resta, igualtat màxima.

El partit no s’ha resolt fins al darrer tram del darrer quart, com era previsible i com havia de ser, en premi a l’esforç dels jugadors del dos equips. En aquest període, els manresans han semblat que controlaven millor els nervis i estaven més encertats de cara a la cistella i, per això, han pogut obrir un forat que els gironins no han pogut tancar malgrat haver-s’hi acostat en una ocasió.

Els parcials han estat de 20-21, 20-12 (40-33 al descans), 18-23 i 10-6.

No haurà d’estranyar que anys a venir, sabent que hi ha infinitat de factors imprevisibles que hi intervindran, qualsevol d’aquests jugadors disputi la Copa dels grans perquè han demostrat prou fonaments i qualitat tècnica per somiar-hi.

Abans d’aquest partit, s’han disputat les dues semifinals entre el Reial Madrid i el València Bàsquet (110-64) i el FC Barcelona i l’Unicaja (97-46). Barça i Madrid disputaran la final de la Minicopa Endesa aquest diumenge a les 13.00 al José María Martín Carpena.