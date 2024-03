La marxa del finlandès Elias Valtonen del Baxi Manresa, feta pública aquest dimecres al matí pel club, permetrà a l’equip de Pedro Martínez més maniobrabilitat a l’hora de fer les convocatòries per als partits. Així, la plantilla passa de catorze a tretze jugadors del primer equip i només caldrà descartar-ne un, indistintament si és de formació o no. Fins ara, era obligatori deixar-ne fora un o dos que no ho fossin per complir amb les quotes.

Pel que fa a Valtonen, que acabarà el curs al Covirán Granada, posa fi a dues temporades i mitja al club que no han estat completes. La temporada passada va ser cedit al Rostock, amb el qual va disputar 21 partits de la lliga alemanya. Amb el Baxi ha tingut minuts en 78 enfrontaments (57 de Lliga Endesa, 17 de Lliga de Campions, 1 de Copa del Rei i 3 de Lliga Catalana), en els quals la seva trajectòria ha estat irregular. D’aquesta manera, va començar molt fort el primer any, establint-se com a tres titular i compaginant minuts amb Guillem Jou. Se li recorden dos moments àlgids en competició europea, amb triples decisius a les pistes del Hapoel Jerusalem i del Pinar Karsiyaka. La lesió de Jou i la contractació de Vaulet va derivar en una segona part de l’any en què el seu rendiment va baixar i l’argentí li va guanyar la partida. El segon any va jugar afectat per la malaltia i posterior mort del seu pare i va ser un dels damnificats pels canvis a la plantilla, després d’un mal inici de curs, i va ser cedit al Rostock. Enguany, va tornar al Baxi i la lesió de Jou li va permetre tenir minuts com a relleu d’un Sagnia que ha estat sempre davant d’ell. Quan el seu rendiment estava creixent, el club va fitxar Mawugbe i el tema de les quotes va provocar que fos descartat en els últims partits, en una situació que tenia poques possibilitats de canviar. Valtonen no s’enfrontarà al Baxi enguany ja que els manresans ja han disputat els dos partits contra el Granada. L’operació no ha estat un traspàs, sinó una desvinculació de mutu acord seguida d’un fitxatge per part de l’entitat andalusa, que ara busca un dos per rellevar un excompany de Valtonen, Joe Thomasson. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fundación CB Granada (@fundacioncbg)