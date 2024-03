El Baxi Manresa profana el temple del líder (72-83)

La temporada del Baxi és molt seriosa. Ha guanyat a vuit pistes, té els mateixos triomfs a fora que a casa, per totalitzar-ne setze i el dia de Pasqua ha profanat el temple de l'indiscutible líder de la competició. Després del 2015 i el 2022, Pedro Martínez guanya per tercer cop amb es bagencs al WiZink contra un Madrid al qual, aquest cop, no el fa salvar l'èpica ni el joc brut d'alguns elements, sobretot de Campazzo. Un darrer quart col·lossal de Brancou Badio, ben acompanyat per la resta de l'equip, sobretot pels punts de Robinson i una direcció sideral de Dani García, posen el Baxi en òrbita.

El Madrid ja ho té tot fet a la lliga regular a Europa i ara centra esforços en assegurar el primer lloc a la lliga. Per això, en la convocatòria que fa per a l'ACB no reserva ningú. El Baxi, en canvi, presentava la baixa de Brandon Taylor per un procés febril. I els blancs han demostrat al principi del partit que anaven per feina. Tavares intimidava molt a la zona i entre Yabusele i Musa situaven un 11-2 aclaridor en poc més de tres minuts de joc.

Imatges del Reial Madrid - Baxi Manresa (72-83) / CARRETERO/ACB PHOTO

Però els canvis li han anat molt bé al Baxi. Començant per una penetració de Badio, la defensa ha millorat molt, sobretot amb l'aportació de Sagnia i d'Oriola, traient Tavares de la zona, i els manresans han clavat un parcial d'1-10 per empatar el partit a 12. A més, Dani García ha estat molt actiu provocant faltes en atac i curt-circuitant el joc d'uns blancs en què només Musa semblava encertat. Així, una penetració de Travanté Williams provocava que el Baxi acabés el quart amb el primer avantatge (15-17).

Davantera manresana

La bona defensa dels manresans ha seguit a l'inici del segon període, en què el Madrid seguia fallant tirs i un bàsquet de Badio ha donat el màxim avantatge al seu equip, ampliada després amb dues accions seguides de Vaulet (21-26). El Baxi ara posava molt ritme al joc amb rotacions constants i en treia rèdit amb cinc punts seguits de Geben, amb triple inclòs, que provocava que Chus Mateo aturés el partit amb 23-31 a 5.25.

El Madrid ha reaccionat a través el joc al pal baix de Deck, que ha tret sis punts gairebé seguits. Tot i que Dani García i Steinbergs mantenien el seu equip per davant, un 2+1 de Yabusele, seguit de la tercera falta d'Oriola, estrenyien el marge (34-36). Els ànims s'exaltaven de mà d'un dels habituals, un Campazzo que no admetia el marcatge de Dani García, protestava i cometia una de les seves antiesportives travant per darrere el mataroní en ple contraatac. Com sol ser també normal, els àrbitres rebaixaven el grau de la infracció. Això aturava el ritme del joc, però el Baxi ho gestionava bé, sobretot a través de Robinson, i marxava al descans set punts amunt (34-41).

El tercer període ha arrencat amb errades increïbles en tirs clars a sota cistella per les dues bandes que derivaven en un parcial de 3-3 amb més de tres minuts jugats. Però cinc punts seguits, amb triple d'Oriola, feien aturar el partit a Chus Mateo amb 38-49. El Madrid seguia fallant molts triples (2 de 15) i el Baxi se n'aprofitava posant zona de tant en tant.

Els blancs han reaccionat mitjançant Campazzo i tirs lliures obtinguts de faltes dubtoses de Dani García i de Sagnia (44-49), però entre Badio i Geben, aquest amb un triple, han retornat els onze punts (45-56). El Madrid anava accelerat i, fins i tot, Pedro Martínez havia d'intervenir perquè anul·lessin un bàsquet de Deck ja que Campazzo havia servit ràpid de banda quan hi havia un canvi demanat. El Madrid utilitzava la tàctica exitosa d'embrutar el partit protestant i aconseguint que anul·lessin un bàsquet de Dani García pel tap de Poirier i indicaven tècniques a Chus Mateo i a Llull. El públic ja estava connectat, però el Baxi mantenia vuit punts en el darrer descans (52-60).

Un parell de males accions de Mawugbe, una relliscada en el rebot i la cinquena falta, ajudaven el Madrid a acostar-se a tres punts (57-60). A més, a 7.04, el Baxi ja entrava en bonus de faltes i nou segons després cometia la cinquena, un inconvenient. En aquell moment, 18 tirs lliures més intentats. A més, el rebot ofensiu també era blanc i el resultat es comprimia fins al 63-64.

El problema augmentava en una falta lletjíssima de Poirier que acabava en lesió de Sagnia, quan aquest intentava l'esmaixada. Novament, no era antiesportiva. El Baxi sobrevivia amb rendes de tres i un punt, molt castigat per Poirier, qui cometia una falta catedralícia a Vaulet en un 2+1 que els col·legiats es tornaven a menjar (67-72). Deck salvava els blancs amb un triple sobre la possessió (70-74), però Badio l'hi tornava després que l'argentí fallés un altre tir que posava el seu equip a un punt (70-77, a 1.25).

A 1.13, Llull reduïa, però totes les boles anaven a Badio i el senegalès martiritzava de nou Poirier penetrant des de fora (72-79, a 52 segons). A més, Campazzo perdia la bola i els àrbitres li perdonaven la tècnica per aplaudir-los. Badio gastava temps i finalment els àrbitres s'atipaven de l'argentí en protestar per enèsim cop. El triple del senegalès (72-83) completava la gran obra.