Òmnium Cultural del Berguedà ha atorgat aquest dissabte a la tarda els tretzens premis Climent Forner, que posen en valor el català com a llengua d'acollida. L'han rebut sis dones i un home, que en els últims anys han arribat al Berguedà del Marroc, Veneçuela, Colòmbia i de Granada.

L'acte s'ha fet al Pavelló de Suècia de Berga i els premiats han estat Teresa Trapero, Najate Aqiouh, Hayat El Fasi, Aouatif Ebrahmen, Achraf Terhan, Lani García i Marley Adriana Valencia, tots vinculats al teixit social de la comarca i que han iniciat o completat amb èxit el procés d'aprendre el català.

L'objectiu d'aquests guardons és posar en valor els mèrits pel que fa l'aprenentatge i l'ús social del català, així com la voluntat d'integració i de formació. Per exemple, Aouatif Ebrahmen va arribar a Berga a finals del 2018 amb la seva mare i els seus germans, procedents d'Al Hoceima, una ciutat del nord del Marroc. Es va apuntar a un curs de català i a les sessions del mòdul de formació per a nouvinguts del Consell Comarcal, i quan va tenir un mínim bagatge cultural i lingüístic, es va inscriure al cicle formatiu de grau mijtà d'Auxiliar d'Infermeria, que va anar amb èxit el 2020. L'any següent es va inscriure al cicle de grau superior d'Educació Infantil gràcies a una beca i actualment compagina els estudis amb la feina.

Un altre exemple és el de Lani García, que viu a Berga des de l'abril passat, procedent de Veneçuela. Amb el seu marit i la filla van decidir marxar-ne perquè allà no tenien les necessitats cobertes i la situació era complicada. Tot i que les referències van ser que aquí les coses eren més fàcil, no s'ajusta a la realitat, segons diu: "Els inicis són complicats i incerts a nivell burocràtic, econòmic, laboral i psicològic". Tot això, té clar que es vol quedar a viure a Catalunya, on s'ha sentit molt ben acollida.

En l'acte de lliurament de premis s'ha fet una pinzellada a la situació de cadascuna de les set persones guardonades amb els premis Climent Forner. El Berguedà terra d'acollida. A continuació se'ls ha fet entrega d'un diploma i una placa d'Òmnium de xocolata. També l'ha rebut la convidada d'aquesta edició, Ennatu Domingo, escriptora i analista política nascuda a Etiòpia i que va arribar a Catalunya el 2003.

Ennatu Domingo té 26 anys i és autora del llibre Fusta d'eucaliptus cremada, un relat autobiogràfic que apropa al lector les condicions de vida de la seva Etiòpia rural. L'obra convida a acompanyar-la en el seu viatge personal: va quedar orfe amb 7 anys i va ser adoptada per una família catalana, sense perdre mai el vincle amb el seu país d'origen. Segons Ennatu Domingo , "el meu passat han influït en les decisions de futur". Es va llicenciar en Ciències Polítiques per la Universitat Kent a Canterbury (Anglaterra) i, posteriorment, va cursar un màster en Conflicte Internacional i Seguretat a Brussel·les. Actualment treballa en un centre d'investigació a Holanda que segueix les polítiques a l'Àfrica, "per garantir uns drets justos a la població". Així ho ha explicat durant l'entrevista que ha encetat l'acte d'aquesta tarda al Pavelló de Suècia de Berga, que ha conduït el periodista berguedà Xavi Rosiñol.

Després de conèixer l'experiència viscuda per Ennatu Domingo, s'ha donat pas a l'entrega dels premis amb la intervenció de mossèn Climent Forner, que ha agraït que els reconeixements que porten el seu nom tinguin ja una trajectòria de tretze anys i es puguin premiar cada anys persones nouvingudes. Capellà, poeta i escriptor, Climent Forner ha recitat una poesia i ha compartit la Nadala que ha escrit per a aquestes festes, als seus 95 anys.

A continuació, les set persones premiades han anat pujant a l'escenari per recollir el guardó i han agraït a Òmnium del Berguedà el reconeixement. L'acte s'ha tancat amb els parlaments del vicepresident del Consell Comarcal, Abel Garcia, que ha donat les gràcies a totes aquestes persones immigrants que "obren portes"; i de l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, que ha posat èmfasi en què "el Berguedà fa molts anys que és terra d'acollida". Ha felicitat als premiats pel seu interès per aprendre el català, "que és llengua de cohesió". I finalment l'alcalde ha donat les gràcies a Climent Forner "per ser un exemple de persona, com a mossèn, escriptor, poeta i també per saber fer ressonar la seva veu reivindicativa".

L'acte s'ha tancat amb l'actuació de l'Esbart Cadí de Bagà i amb la venda i signatura de llibres d'Ennatu Domingo.