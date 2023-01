Els Pastorets de l’Ametlla de Merola tenen el futur garantit. Són una tradició ben viva i que es conrea des del planter, tal com ho constata la bona participació de nenes i nenes. Tenint en compte que hi ha rotació d'actors en diversos papers, aquesta temporada hi tres nens que fan de Rabadà per primera vegada; i una desena d’infants que participen en els balls dels pastors o a l’escena dels àngels.

Hug Vilà, de 9 anys, va debutar com a Rabadà el dia de Sant Esteve. Malgrat els nervis previs que confessava haver passat, se'l veia segur i amb personalitat dalt de l'escenari. Segons explica, "quan surts en escena et marxen els nervis i tens una sensació d'alegria quan veus el públic concentrat, atent i que t'aplaudeix". Hug Vilà és de Navàs però té família a l'Ametlla i ha viscut els pastorets des de ben petit: "M'agrada molt fer pastorets i seguir la tradició", diu. El debut com a Rabadà li ha comportat hores d'assajos que han donat bons fruits: "tot i que va ser una mica difícil aprendre'm el paper, entonar les frases i moure'm per l'escenari, al final tant jo com els altres nens que fan de Rabadà ho vam anar superant".

Des de l'Associació Cultural Esplai, que és l'entitat que s'encarrega de posar en escena els Pastorets de l'Ametlla, valoren molt positivament la implicació de la quitxalla: "És la clau per tenir un bon planter i garantir la continuïtat dels pastorets", assegura Guillem Obradors, i aplaudeix que els infants comencin a fer pastorets de petits i vagin creixent posant-se a la pell de diferents personatges. "D'aquesta manera, tenen un bon recorregut a dins de l'espectacle", remarca Obradors, un dels set joves que ara porta la batuta dels Pastorets. Moisès Boixadera ha deixat la direcció de l'espectacle després de més de vint anys al capdavant perquè "és sa passar el relleu, i era el moment. Hi havia inquietud per part d'un grup de joves i vaig aprofitar per deixar el càrrec", assenyala.

Tot i això, Moisès Boixadera continua donant el seu suport als pastorets i a cada funció s'hi implica d'una manera o altre. És fill de l'Ametlla i com la majoria d'ametllans no entén unes festes de Nadal sense pastorets. Pràcticament s'hi implica tota la colònia. El muntatge mou unes 140 persones, de l'Ametlla, de Puig-reig i de Navàs, entre d'altres localitats veïnes.

El tret de sortida es va donar el dia de Sant Esteve. Va ser la primera de quatre funcions i va ser un èxit. Les prop de 290 localitats que té el teatre de l'Ametlla es van omplir per tornar a veure uns pastorets que han recuperat la normalitat després de dos anys marcats per la covid, i que ho han fet amb embranzida. A part de saba nova a la direcció, s'ha estrenat decorats i en destaca la recuperació de la Boca de l'Infern original.

Pel que fa a l'espectacle, La Flor de Nadal, de Francesc d'Assís Picas, manté l'argument habitual: la història de la sagrada família combinada amb el toc d’humor de la parella de pastors Mataties i Matatà, i amb la pugna entre el cel i l’infern. La nova direcció té canvis entre mans per a la propera temporada: "Ens plantejarem escurçar una mica la durada dels Pastorets de l'Ametlla i donar-los un aire més modern", apunta Guilllem Obradors.

Durant pràcticament tres hores, els personatges desfilen per l’escenari amb una posada en escena de nivell i uns decorats i efectes especials que no deixen indiferents als espectadors. El dia de Sant Esteve el públic sortia satisfet. Elena Duarri, de Cal Bassacs, posava èmfasi en la qualitat del muntatge: "Els decorats són molt bonics i els actors i actrius amateurs ho fan molt bé". Era el primer cop que anava a veure els Pastorets de l'Ametlla de Merola, juntament amb el seu marit i les seves filles. També hi assistia acompanyada de la seva família Dolors Miró, de Berga: "No havíem vingut mai i ens ha agradat veure uns pastorets que són molt diferents dels de Berga". Tampoc no hi faltava el públic fidel, com la berguedana Montserrat Vernet, que seguia amb atenció els pastorets per cinquena vegada: "Sempre m'han agradat molt. Anar a Pastorets fa Nadal i els de l'Ametlla són recomanables".

Pròximes funcions

Els Pastorets de l'Ametlla han programat quatre funcions per aquesta temporada. La primera es va fer el 26 de desembre i les altres tres seran els diumenges 8, 15 i 22 de gener, a les 5 de la tarda al teatre de la colònia. Les entrades es poden comprar al web ametllademerola.cat. Valen 15 euros i són gratuïtes amb el carnet del club Super3 fins a 15 anys. La venda d'entrades "va a bon ritme", comenta Guillem Obradors, amb públic de diferents punts de Catalunya: "Hi pot haver influït el programa El Foraster, de TV3". Quim Masferrer va visitar l'Ametlla de Merola i els pastorets van tenir protagonisme en el programa que es va emetre l'octubre passat.