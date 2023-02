L’Ajuntament de Gironella promou la primera trobada de jocs de taula al municipi, que se celebrarà el 18 de març a l’Espai el Blat. Serà una jornada coorganitzada amb particulars del municipi i Guinó, impulsors del projecte.

La trobada del mes que ve arrencarà el dissabte 18 de març a les 6 de la tarda i s’allargarà fins a les 12 de la nit. Durant sis hores, les persones assistents podran jugar i conèixer diversos jocs de taula, des de coneguts com Aventureros al tren, 7 wonders o Splendor, fins a jocs més desconeguts. A més, també es podrà jugar al prototip del joc Els fills del faraó, del gironellenc Toni Carreras, creat conjuntament amb els organitzadors de la trobada.

L’espai s’organitzarà en tres zones i més de vint taules de joc. Hi haurà dues zones de joc dirigit, una gestionada per l’Anònima, i l’altre per Guinó. En aquestes zones s’explicarà el funcionament de varis jocs i es resoldran dubtes durant les partides. Pel que fa la zona de joc lliure, els assistents podran agafar el joc que vulguin, i jugar-hi lliurement.

Santi Felius, regidor de Promoció Econòmica de Gironella, ha explicat que aquesta trobada és una bona oportunitat per recuperar els jocs de taula, i donar-los a conèixer al públic general: "És una molt bona oportunitat perquè els joves s’endinsin al món dels jocs de taula, els incorporin als seus moments d’oci, i puguin compaginar-los amb els videojocs".