La Loteria Nacional ha deixat un segon premi a Berga, en el sorteig d'aquest dijous 16 de març. L'administració de loteria Colors de Berga, ubicada al passeig de la Indústria número 70, ha venut com a mínim un dècim amb el número 85587. El premi són 6.000 euros per butlleta.

Segons ha dit a Regió7 la responsable de l'establiment, Montserrat Francàs, "no sabem quants números del segon premi hem venut perquè es van comprar per màquina". Com a mínim un, i ja és motiu de satisfacció: "Estem molt contents. Ara fa just un any que també vam donar un premi de la Loteria Nacional", ha explicat Francàs.

A part de Berga, s'han venut butlletes amb el mateix número a una onzena de localitats més de l'Estat Espanyol.