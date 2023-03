L’episodi de sequera que viu Catalunya és excepcional, amb els embassaments a unes capacitats que no es veien des de fa anys. El pantà de la Baells, per exemple, es troba al 26% de la seva capacitat, un percentatge que equival a la meitat d’aigua que hi havia fa un any. Un nivell d'aquestes característiques no es veia des de l'any 2008, quan també vam viure un altre episodi de sequera extrema.

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha qualificat la situació «d’extraordinària i impensable». Ha recordat que «fa trenta mesos que no plou de manera normal, i això ha fet que els pantans estiguin en una situació límit». Samuel Reyes ha fet aquestes declaracions aquest matí a Berga, on ha visitat la depuradora per inaugurar les plaques solars que serviran d’autoconsum per a aquesta instal·lació. Reyes, que aquesta setmana ja advertia que hi pot haver restriccions al subministrament d’aigua de boca a finals d’any si persisteix la sequera, ha explicat que «s’han trencat tots els pronòstics» i que des del temporal Gloria del gener del 2020, «no ha plogut el què seria normal», per la qual cosa, la situació és crítica. El director de l’ACA ha comparat les entrades d’aigua embassaments del sistema Ter-Llobregat en època de pluges normals, on de mitjana entraven 1600 hectòmetres cúbics en trenta mesos. Durant la sequera del 2005-2008 hi van entrar 1100 hectòmetres cúbics. I ara, uns 900. D’altra banda, s’ha referit a la bona adaptació per poder-hi fer front, recordant que les les dues dessaladores que s’han construït amb aquests últims anys «han estat una gran ajuda» i «també s’ha potenciat la regeneració que ha permès disposar de 190 hectòmetres que ara estan en els embassaments». Segons Samuel Reyes, «la idea és continuar fent més inversions perquè si aquesta és la nova normalitat ens haurem d’adaptar i, ser més eficients en els nostres municipis i cases». Decret de sequera El Parlament de Catalunya ha aprovat avui una moció de Junts que insta el Govern a aprovar un nou decret per combatre la sequera després que ahir la cambra n’aprovés un amb les abstencions de PSC-Units, Junts, Comuns i CUP. Concretament, es demana que el nou decret pugui ser validat en el ple de la cambra previst per al 18, 19 i 20 d'abril amb un "ampli consens polític i social". Aquest punt del text s'ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups excepte Vox i la CUP que s'hi han abstingut.