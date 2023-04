L'alcalde de Gironella, David Font, encapçalarà la llista Més x Gironella. Tal com va avançar Regió7, ha optat per presentar una llista independent no vinculada a cap partit polític: "Fem un plantejament diferent i el màxim d'integrador possible". Font, que és militant del PDeCAT, es va presentar a les eleccions del 2019 per Junts, una opció que va descartar per a les municipals d'aquest 28 de maig. També ha rebutjat fer-ho amb Ara Pacte Local, la plataforma municipal del PDeCAT.

La decisió de David Font i les 17 persones que l'acompanyen a la llista (entre titulars i suplents) ha estat fer una agrupació d'electors, amb la prèvia recollida de firmes que ja s'han entregat al jutjat. La candidatura de Font es desmarca dels partits en un moment en què "les decisions dels partits a nivell nacional no acaben d'encaixar del tot amb la realitat i les necessitats de la ciutadania", assegura. Per això, diu, "vam creure que amb una candidatura completament independentment ens podíem acostar molt més a allò que la gent vol, espera i necessita".

Admet que no ha estat una decisió fàcil, perquè fins ara sempre havia estat vinculat a un partit. No amaga que les portes se li han obert des de diferents formacions, com ara PDeCAT i Junts. Hi ha hagut interès perquè David Font es presentés sota el paraigua d'un partit polític, entre altres coses per la representativitat a les organitzacions supramunicipals. Per al Consell Comarcal, o comptabilitzaran de manera individual o amb altres agrupacions d'electors de la comarca. Font diu que hi ha hagut converses però "no hi ha res definit". Encara tenen uns dies de marge per decidir si les agrupacions d'electors que es presenten al Berguedà fan front comú, s'alien algunes d'elles, o computen totes per separat. A Gironella, la candidatura de David Font el 2019 va obtenir gairebé 2.000 vots (9 d'11 regidors) que ara perd Junts. Junts no presenta candidatura a Gironella, tampoc ho fa ERC. I sí que ha fet llista el PSC.

Llista transversal

David Font no ha avançat tots els noms de la llista Més x Gironella, però sí que l'ha qualificada de "molt potent". Engloba gent de totes les edats i de diferents sectors amb un denominador comú, segons l'alcaldable: "Són persones que s'estimen Gironella, que s'hi impliquen i que tenen ganes de treballar per al municipi millorant allò que no funciona i potenciant el què va bé. Cadascun dels 18 membres de la llista podem aportar el nostre granet de sorra per seguir fent avançar Gironella".

Dels 9 regidors actuals, 5 seran a la llista titular (11 persones) i 3 seran suplents. Un regidor no en formarà part. D'altra banda, s'incorporen a la llista 10 persones, una de les quals ja havia format part de la candidatura de Font el 2015. Les altres 9 persones se sumen de zero al projecte polític local que lidera David Font. És alcalde des del 2010 (va entrar el darrer any del mandat 2007-2011per un pacte de govern) i el seu repte és seguir treballant per Gironella: "treballar molt, fórmular propostes, fer projectes, demanar ajudes... i fer que passin coses a Gironella".

Fer avançar la comarca

La unió que ha aconseguit David Font a Gironella amb una llista transversal és la que Més x Gironella voldria per a la comarca: "Nosaltres hem sigut capaços d’unir gent molt diversa per a un projecte comú per al municipi, i crec això és el què necessita la comarca". Segons l'alcaldable, el Berguedà necessita "tenir persones disposades a treballar i a defugir, si cal, dels partits".

A part de desenvolupar el projecte local, David Font vol contribuir a fer avançar el Berguedà. En aquest sentit ha negat que es vulgui postular com a president del Consell Comarcal, un ens que ja va presidir, però s'ha mostrat predisposat a fer "la nostra aportació de caràcter comarcal". I ha afegit: "Nosaltres no enderrocarem cap lideratge per canviar-ho tot, volem que les persones que vulguin aportar el seu granet de sorra per a la comarca ho facin amb la predisposició de posar per davant el projecte comarcal i no pas les estratègies de partit". Apunta que cal "recuperar enteses amb el sector privat, amb entitats, amb ciutadania... perquè el Berguedà avanci".

Agrupacions d'electors

David Font ha mantingut converses amb altres agrupacions d'electors de la comarca, per exemple la que encapçala l'alcaldessa Patrocini Canal a Avià, Judit Vinyes a Berga o Albert Altarriba a l'Espunyola. De moment, no s'ha tancat cap acord. L'alcalde de Gironella té clar el seu posicionament: "Per representar la ciutadania des d'un ens comarcal hem de tenir capacitat, predisposició, ganes de treballar i de generar consens". No descarta aliances amb altres agrupacions d'electors sempre que la visió a nivell comarcal encaixi: "N'estem parlant, però a hores d'ara no hi ha cap certesa que anem tots en una candidatura global", remarca.

D'entrada, segons explica l'alcalde de Gironella, cada agrupació d'electors té la mateixa consideració que un partit polític, és a dir la suma dels vots i les regidories determina la representativitat al Consell Comarcal. La llei permet que les agrupacions d'electors es puguin unir (o totes o una part) per sumar de forma agregada els vots i les regidories que s'aconsegueixin, com una coalició de partits. Aquesta és una possibilitat que hi ha sobre la taula. L'altra és que les agrupacions d'electors que es presenten al Berguedà vagin per lliure.