ERC, que actualment està a l'oposició al Consell Comarcal del Berguedà, manté els 6 representants de l'ens i és qui té majoria. En canvi, Junts, que actualment té la presidència de l'ens, n'ha perdut dos i queda com a segona força, amb cinc representants. La CUP, de la seva banda, manté els tres consellers que tenia fins ara. També guanyen representació el PSC (2), MxGironella (2) i SomAvià (1). En canvi, no n'obté ni l'Agrupació d'Electors del Berguedà, que fins ara en tenia 1, ni tampoc Bagà Endavant, que també tenia un representant. El president del Consell Comarcal, Josep Lara, ha perdut l'alcaldia al seu poble, Guardiola de Berguedà, per només 9 vots.