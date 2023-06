Avui sí. La plaça de Sant Pere de Berga mostra una de les imatges més espectaculars dels últims anys en la Patum Completa de dijous al vespre. Plena com un ou. En excés, fins i tot, perquè els Turcs i Cavallets, de les primeres comparses que surten a plaça, han hagut d'aturar el ball. No tenien espai. Ja els havia passat el mateix a la Patum de Lluïment del migdia, quan també han hagut d'aturar-se, però aleshores el problema no ha estat la quantitat de participants, la plaça presentava molt bon aspecte, però no estava absolutament atapeïda, sinó que tothom volia ser a primera fila i han enxiquit l'espai fins a fer impossible l'evolució de la comparsa.

La nit a la plaça de Sant Pere ha començat amb el cant dels Segadors i el desplegament d'una gran estelada en la que es demana tenir "república catalana". "Brutal", "de pell de gallina", s'ha sentit a comentar a les dependències municipals, on hi ha polítics, convidats i premsa. La plaça ha format una coral d'alguns milers de veus. El cant dels Segadors té aquest pes des del 2014, ja en el debat del procés sobre la taula.