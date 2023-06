La Patum de La Llar vol saltar d'ara en endavant a la plaça de Sant Pere. Aquest Corpus els alumnes de l'escola d'educació especial Llar Santa Maria de Queralt i els usuaris dels serveis de la Fundació la Llar van fer Patum a la plaça en motiu del 50è aniversari. Va ser un èxit i ja no volen tornar al pati de l'escola. Es volen quedar a la plaça. Així ho ha constatat una enquesta interna de l'entitat per valorar si organitzadors i participants veuen de bon ull mantenir la seva Patum a l'escenari de la festa berguedana. El sí ha estat rotund, segons ha comentat Cecília Camprubí, presidenta de la Fundació la Llar.

Tot i això, Camprubí ha volgut ser prudent a l'hora d'anunciar la continuïtat de la Patum de la Llar a la plaça de Sant Pere: "N'hem d'acabar de parlar amb l'Ajuntament, oficialment no hi ha res fet i l'última paraula l'ha de tenir l'equip de govern", ha dit. Ara bé, l'alcalde, Ivan Sànchez, va deixar clar durant la celebració de la Patum de la Llar, el dimarts de la setmana de Corpus, que l'aposta era que es quedés a la plaça: "Si no es queden no serà per l’Ajuntament, al contrari, posarem les facilitats que calgui".

La Patum de la Llar compta amb la participació activa d'una seixantena de nois i noies amb diversitat funcional, i mou moltes persones que se s'impliquen en la festa. Tal com ha recordat Cecília Camprubí, "a nivell de festa popular no hi n'hi cap altre que tingui un implicació tant gran i directa d'un col·lectiu com el nostre. Té molt mèrit i molt valor per a la inclusió".