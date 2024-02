Berga Comercial, l'associació que promou l'APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana), ha respost a la plataforma que rebutja el projecte que preveu transformar i dinamitzar el comerç del carrer Major, carrer del Roser i adjacents amb inversió privada. Uns i altres comparteixen que cal tirar endavant accions per a la revitalització econòmica, però els membres de la plataforma estan en contra que s'hagi de fer amb finançament privat, defensen que pertoca l'administració pública.

La presidenta de Berga Comercial, Jordina Serrano, i l'expresident i impulsor de l'APEU, Xavi Orcajo, han exposat la situació preocupant del barri vell de Berga, "amb el 40% de locals buits i una imatge de degradació". Davant d'aquesta situació, asseguren que "l'obligació de Berga Comercial és buscar, proposar, plantejar i valorar qualsevol projecte que ajudi a desenvolupar el comerç a la ciutat i que ajudi als nostres associats a guanyar-se millor la vida". Aposten per l'APEU "per revitalitzar la zona, l'entorn, els negocis i que tothom en surti beneficiat".

Jordina Serrano i Xavi Orcajo defensen l'APEU com una "gran iniciativa per poder avançar, marcant un full de ruta amb les aportacions de totes les parts implicades". Es mostren "tristos i decebuts que a una iniciativa que té per objectiu avançar li hagi sortit una oposició que no proposa res". Lamenten que la plataforma no s'hagi adreçat a Berga Comercial i els fan una proposta: "un debat públic als mitjans de comunicació per contraposar propostes i arguments. Per trobar punts de partida i avançar cap a un consens".

La llei de l'APEU va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el desembre del 2020 pel 87% de parlamentaris (JuntsXCat, C’s, Podem, ERC i PSC-Units per avançar). "Aquesta iniciativa no s’ha pogut plantejar fins ara perquè no era possible que una entitat popular, però privada, pogués portar el timó d’un eix comercial i desenvolupar les accions que cregui per al seu benefici, més enllà de la dinamització. Ara tenim aquesta oportunitat", ha remarcat Xavi Orcajo, que lamenta que hagi sortit una plataforma contrària sense proposar alternatives.

Perquè el projecte de l'APEU tiri endavant és necessària la implicació de comerciants, propietaris de locals buits, administracions i nous emprenedors, "perquè tots en tenim la responsabilitat i tots som part de la solució", apunten des de Berga Comercial. Asseguren que cal actuar per no correr el risc de morir: "Si som capaços de crear una gran àrea comercial potent, estarem donant oxigen al nostre centre històric i avançant cap a un benefici propi i col·lectiu. Si seguim dient que no a tot, sense proposar solucions, culpant i responsabilitzant els altres i mantenint-nos en l'immobilisme, no avançarem".

També apunten que l'Ajuntament de Berga no té capacitat per fer les accions de l'APEU: "Estem parlant d’un pressupost municipal de 200.000 euros (comerç + fires + polígon) i d'inversions per valor d'1,2 milions d'euros amb el projecte de l'APEU".