Josep Genescà Baraldés, puig-regenc, impulsor de Ràdio Puig-reig i del debat sobre periodisme Fòrum 10, una de les singularitat del país per on han desfilat els noms més importants dels mitjans de comunicació catalans, va rebre ahir al vespre el reconeixement del mon de la ràdio del país. Genescà va ser distingit amb un dels guardons d'honor a radiofonistes destacats en l’acte dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, de la mà d’una de les grans a la ràdio, Gemma Nierga.

Enguany, la gala tenia una significació molt especial perquè se celebren els cent anys de la ràdio a Catalunya. La cerimònia va tenir lloc al Palau de la Música, a Barcelona, entre molts dels grans noms radiofònics del país, Josep Cuní, Luis del Olmo, Anotni Basas, Jordi Basté -que presentava-, Toni Clapés o la mateixa Gemma Nierga, entre molts d’altres, i amb la màxima representativitat del govern català, amb el president Pere Aragonès, i del Parlament, amb la presidenta, Anna Erra.

Genescà, que ha sabut ser perseverant en la presència en antena, va estar acompanyament a la sala d’alguns dels membres fundadors de l’emissora, com Jaume Serra i Ramon Rosell, l’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, el regidor de Cultura, Pol Vila, i el de Comunicació, Josep Parera, i membres de la seva família.

Eva Serra destacava al final de l’acte la importància que té haver continuat al davant d’un mitjà on tot és voluntariat, tants anys. «Dubto -explicava- que al Berguedà hi hagi cap ràdio amb una vida tan llarga» i destacava el valor del reconeixement: «per a nosaltres és un orgull com a poble que avui el Josep Genescà rebi un premi tan important». Serra també ha destacat el paper que ha vet Genescà com a impulsor del Fòrum 10, un espai de debat que té com a convidats els protagonistes dels mitjans de comunicació.

Genescà va rebre la menció d’honor al costat dels periodistes Carles Pérez i Carles Godó. I en la mateixa gala es va premiar ex-aequo com a millor programa el Tot Costa de Catalunya Ràdio i a les Transmissions esportives de Rac1.