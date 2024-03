La recollida d’escombraries porta a porta al barri vell de Berga ha convertit molts punts del centre històric «en un abocador». Ho asseguren els veïns, que ara es tornen a fer sentir per dir «prou!». N’estan tips i han decidit plantar-se davant les noves indicacions del porta a porta fins que les administracions no actuïn.

Tot i les repetides queixes de comerciants i veïnat, lamenten que es continuï acumulant brutícia als carrers. Segons la presidenta de l’Associació de Veïns del Capdamunt de la Vila, Roser Farràs, «hi ha deixalles a cada cantonada perquè molta gent no treu la fracció que toca el dia que toca i es van acumulant bosses i altres residus». Pensa que el Consell Comarcal, que gestiona el porta a porta a Berga, hauria de vetllar per detectar, avisar i sancionar a tothom qui no compleix la normativa».

El novembre es van complir cinc anys de la implantació del porta a porta a Berga i des d’aleshores, segons Roser Farràs, «no hem aconseguit que les administracions fessin res per millorar la situació. Hem insistit amb queixes, propostes i treballant i col·laborant perquè el porta a porta al barri vell funcioni, però no funciona bé. Seguim sense càmeres, sense informadors i sense multes».

"Si omplim carrers estrets de cubells no passaran els cotxes"

Per això, veïns de diferents carrers del barri vell han decidit no recollir el nou cubell de color groc que proporciona gratuïtament el Consell Comarcal per abocar-hi les fraccions de rebuig, d'envasos o de paper, segons el dia que correspongui treure davant la porta un residu o altre. El repartiment d’aquest cubell, que es va començar al setembre i s’ha anat fent per fases, s’acabarà aquest proper març amb el lliurament dels cubells a tot el barri vell de Berga. Complementarà el cubell marró que ja es fa servir per a l’orgànica. Fins ara, les altres deixalles es treien al carrer amb bosses.

Passar de bosses a cubells ha funcionat en molts indrets de Berga, ja que s'ha millorat l’estat de la via pública, però segons Roser Farràs, a moltes zones del barri vell "no serà viable". Segons ha argumentat, "hi ha carrers tan estrets que si els omplim de cubells no passaran els cotxes". A més, basant-se en l’experiència, opina que no es farà ben fet: «Hi ha molta gent que no fa bé el porta a porta i deixa les deixalles que li sembla, on li sembla i quan li sembla. Hi ha molta gent que treu a fora el cubell marró de l’orgànic, però el deixa tot el dia al carrer. I passarà el mateix amb el cubell groc».

Aquesta és la por dels representants veïnals de diferents zones del barri vell que es van reunir el desembre passat amb el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Berga per exposar-los la seva preocupació. En concret, veïns del carrer Major, de Sant Ramon, dels Quatre Barris, de la Pietat i del Capdamunt de la Vila. «Vam demanar la reunió per debatre un cop més la problemàtica del porta a porta al barri vell, per la brutícia que hi ha moltes zones», ha assenyalat Roser Farràs.

En la reunió, també es va parlar del nou cubell groc i, segons Farràs, «ens van dir que no tenien gens clar si integrar-lo a molts carrers del barri vell, sobretot per l’espai. Que ho estudiarien i que més endavant en parlaríem». La sorpresa, segons els veïns, és que ara el Consell Comarcal del Berguedà hagi anunciat que a partir de dilluns els veïns de tots els carrers del barri vell ja podran recollir el cubell groc.

Roser Farràs assegura que no hi estan d’acord: «Molts dels que fins ara hem estat obedients, diem prou i no recollirem el cubell mentre seguim tenint els racons plens d’escombraries i no hi hagi cap conseqüència per als incívics». Reitera que «calen solucions per fer front a aquest incivisme» i insta, un cop més, al Consell i a l’Ajuntament «a prendre mesures».