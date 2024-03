El nou accés centre de Berga que es contempla en el projecte de millora de la carretera C-16 de Berga a Bagà, suposarà traslladar l'enllaç actual uns metres més al sud, per tal de poder construir-hi una gran rotonda superior i un nou sistema d'enllaços. Els tècnics del departament de Territori han variat notablement el projecte inicial del desdoblament i tercer carril reversible de la carretera C-16, l'eix del Llobregat, entre Berga i Bagà en aquest punt, que en el seu moment ja havia tingut un període d'informació pública. El projecte de traçat inicial proposava un enllaç molt diferent, amb rotondes a banda i banda de la carretera unides per un pas superior.

En el punt on actualment hi ha l'enllaç centre de Berga era molt complicat poder construir una rotonda com la que es proposa ara, perquè la carretera hi passa encaixada entre l'institut Guillem de Berguedà i les parets interiors del barri de Casampons. I fer dues rotondes com es plantejava inicialment suposa una major ocupació de terreny. De fet, el departament de Territori ha explicat que les al·legacions rebudes de l’Ajuntament de Berga incidien en aquest aspecte, que va portar els tècnics del departament a plantejar l'alternativa actual, que és un enllaç format per una rotonda centrada sobre l’eix de la C-16 amb els corresponents ramals.

Amb l'obra feta, la carretera passarà pel traçat actual, però amb quatre carrils, i la rotonda quedarà elevada. S'evitarà el gir a l'esquerra que han de fer actualment els vehicles que circulen en sentit nord i volen entrar a Berga per la plaça Gernika, i la rotonda tindrà els seus trams de carrils d'acceleració i desacceleració. Són mesures que han d'incrementar de manera molt notable la seguretat en aquesta via.

L'Ajuntament de Berga havia demanar una rotonda elevada a les al·legacions

Aleix Serra, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, creu que la proposta sobre la que ara està treballant Territori ha de ser satisfactòria per a la ciutat, tot i que vol ser "prudent fins que la tramitació no es trobi en la fase del projecte executiu". Serra i el govern berguedà faran una anàlisi més específica amb documents més avançats. Les al·legacions, recorda Serra, són del 2018 i la pretensió, abans i ara, és que si s'ha d'intervenir suposi una millora.

Com admet el departament, Aleix Serra recorda que en la primera proposta, amb rotodes a banda i banda del tronc central de l'eix, tenia una ocupació d'espai molt més important. La proposta de fer una única rotonda elevada va ser de la corporació berguedana. Remarca que hi ha una millora molt important en la seguretat perquè amb la proposta de nou enllaç s'elimina l'actual gir a l'esquerra, i destaca les dues obres que no són pròpiament la rotonda i que han de suposar un benefici: el tram cobert de l'autovia just davant de l'institut Guillem de Berguedà per reduir l'impacte sonor de la carretera, i el nou enllaç a Casampons.

Aquest és un dels punts que el regidor creu que cal estudiar amb més detall, perquè és un lloc de pas no només per als veïns de la zona, sinó també per a les famílies que acompanyen els seus fills a l'escola pública de Santa Eulàlia. L'accés s'ha de fer amb una carretera de doble sentit de circulació, especifica, amb garantia de pas per als vianants. Amb l'obra plantejada, Aleix Serra admet que l'Ajuntament haurà d'estudiar com queda la circulació al barri.

El regidor berguedà ha volgut diferenciar entre una aprovació de la solució plantejada i el posicionament que pugui tenir sobre la necessitat d'ampliació o de millora de la carretera C-16. "Hem de mirar que ja que tenim aquesta carretera, que ha de passar per aquest punt, trobem solucions que millorin la situació actuals dels accessos a Berga", ha afirmat.

Aquesta rotonda es construirà elevada per reduir afectacions al voltant de Casampons i de l’institut. Fer-ho a diferent nivell també minimitzarà les afectacions al trànsit de la C-16 durant l’execució de les obres de l’enllaç. La construcció de la rotonda i els carrils d'enllaç generaran una zona verda entre l’institut i la rotonda. El projecte incorpora, també, un itinerari per a vianants i ciclistes per accedir a la part més propera a la zona urbana de Berga. Aquesta solució, que s’ha pactat amb l’Ajuntament, s’adapta al planejament previst, segons han explicat fonts del departament de Territori.

Una altra de les millores que s'ha introduït és construir una part coberta després de la rotonda en sentit nord, per tal d'evitar soroll a la zona de l'institut i que alumnes i professors hi puguin dur a terme l'activitat amb més tranquil·litat.

Des d'aquesta rotonda elevada també naixerà un nou accés al barri de Casampons i Berga, una millora que ha de ser significativa per als veïns d'aquesta zona, separada de la ciutat per la carretera. Hi haurà un accés addicional a través de la nova rotonda de l’enllaç i un nou vial, que també estarà habilitat per a vianants.

Les obres en el tram Berga-Cercs haurien de començar a finals del 2025. Actualment, hi ha la idea del projecte i cal fer-ne una nova exposició pública i superar les diferents fases d'aprovació. La inversió prevista és de 240 milions de Berga a Bagà. El primer tram, fins a Cercs, serà tot de quatre carrils, dos en cada sentit, i a partir d'aquí començarien els quilòmetres que tindrien una tanca de formigó reversible, que es podrà moure amb una màquina. El sistema és nou a Catalunya i a Espanya.

Tots els accessos de la C-16 seran a diferents nivells, seguint els criteris de l'enllaç de Berga, i en tot el recorregut quedaran eliminats els girs a l'esquerra, que són un element més de risc.